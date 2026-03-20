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Trump dice que EE. UU. estudia "reducir" las operaciones en Irán pese a rumores sobre un aumento del despliegue militar

Un informe de CBS News reveló que el Pentágono estaría realizando preparativos para un eventual envío de fuerzas terrestres estadounidenses a Teherán.

Donald Trump afirmó que Estados Unidos ganó la guerra contra Irán.
Donald Trump afirmó que Estados Unidos ganó la guerra contra Irán. | Composición LR

El presidente Donald Trump aseveró que Washington podría "reducir gradualmente" las operaciones militares contra el "régimen terrorista de Irán". "Estamos muy cerca de cumplir nuestros objetivos", afirmó en la plataforma Truth Social. El líder republicano detalló que esos propósitos incluyen "destruir completamente" la capacidad misilística y la fuerza aérea de Teherán.

"Nunca permitirnos que Irán se acerque siquiera a la capacidad de obtener armas nucleares, y siempre estar en una posición donde Estados Unidos pueda reaccionar rápida y poderosamente si llegara a ocurrir", sostuvo. Además, el mandatario aseguró que la Casa Blanca busca proteger "al más alto nivel" a Israel, Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait y otros aliados del Medio Oriente.

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¿Trump enviará tropas terrestres a Teherán?

Un informe de CBS News reveló que el Pentágono estaría realizando preparativos para un eventual despliegue de fuerzas terrestres estadounidenses en Irán.

Fuentes cercanas al tema también señalaron al medio que la Defensa de Estados Unidos se encontraría ultimando los planes para la posible detención de soldados y operativos paramilitares iraníes durante una operación militar contra la República Islámica.

Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, remarcó que Trump "no tiene previsto enviar tropas terrestres a ningún lugar en este momento".

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Estados Unidos descarta tregua con Irán

Horas antes, el líder republicano afirmó que Washington ganó la guerra contra Irán tras haber eliminado la Marina y la fuerza aérea de Teherán. "Estamos operando con total libertad", comentó al salir de la Casa Blanca. No obstante, reconoció que Teherán sigue "obstruyendo el estrecho de Ormuz".

"El estrecho de Ormuz deberá ser vigilado y controlado. ¡Estados Unidos no asumirá esa responsabilidad! Si se nos solicita, ayudaremos, pero no debería ser necesario una vez que la amenaza de Irán haya sido erradicada", remarcó en Truth Social.

Asimismo, anunció que la Casa Blanca no detendrá las hostilidades. "No se hace un alto al fuego cuando literalmente estás aniquilando al otro lado", concluyó.

En ese sentido, los informes de Reuters y CNN puntualizaron que la administración Trump busca incrementar la presión militar en Oriente Medio con el envío de miles de infantes de marina y marines nacionales.

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