Partidos de HOY en el Mundial 2026: horarios y canales dónde ver fútbol EN VIVO y EN DIRECTO

Partidos de hoy en el Mundial 2026: a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación del Mundial 2026 HOY, horarios y canales de TV dónde ver todos los partidos de la fase de grupos.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? Hoy domingo 14 de junio de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos de selecciones que lograron clasificar al torneo más importante de fútbol. Podrás ver las transmisiones por las señales de canales como América TV, DirecTV o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Luego de la dura goleada que sufrió Paraguay y del empate de Brasil ante Marruecos, la selección ecuatoriana buscará el primer triunfo de un equipo sudamericano en el Mundial 2026. Por otra parte, Alemania enfrentará a Curazao.
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Partidos del Mundial 2026 HOY
- Alemania vs Curazao
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: DSports
- Estadio: Estadio NRG (Houston, Estados Unidos)
- Países Bajos vs Japón
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: DSports
- Estadio: AT&T Stadium (Texas, Estados Unidos)
- Ecuador vs Costa de Marfil
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: América TV, DSports
- Estadio: Lincoln Financial Field (Filadelfia, Estados Unidos)
- Suecia vs Túnez
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: DSports
- Estadio: Estadio Monterrey (México)