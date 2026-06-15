Estados Unidos revolucionó la construcción de casas con tecnología industrializada que permite instalaciones de solo días
La construcción modular en EE. UU. utiliza paneles prefabricados que llegan casi terminados al sitio. Estructuras como paredes y techos se ensamblan en días, lo que acelera el proceso de edificación.
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Si bien Estados Unidos no “inventó de cero” la construcción industrializada, sí fue uno de los países donde se desarrolló y consolidó de forma temprana el concepto moderno de vivienda prefabricada y construcción modular industrializada, que hoy permite levantar casas en tiempos muy reducidos.
El origen de estas tecnologías se remonta a las primeras décadas del siglo XX, cuando instituciones como el Forest Products Laboratory del Servicio Forestal de EE. UU. comenzaron a investigar sistemas de paneles prefabricados tipo “sándwich” para mejorar eficiencia térmica y estructural en viviendas.
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Posteriormente, en la posguerra (años 40-60), el país impulsó la vivienda industrializada como respuesta a la alta demanda habitacional, lo que aceleró el desarrollo de sistemas como paneles estructurales, casas prefabricadas y soluciones modulares. Dentro de ese proceso, evolucionaron tecnologías como los Structural Insulated Panels (SIP) y la construcción modular en fábrica.
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¿Cómo son las casas que se construyen en una semana, sin cemento, y que prometen ahorrar energía?
En estos modelos, la vivienda no se levanta ladrillo por ladrillo en obra, sino que se fabrica en partes dentro de una planta industrial. Paredes, techos y pisos llegan casi terminados al terreno y luego se ensamblan como un sistema.
En muchos casos, la estructura puede montarse en cuestión de días o pocas semanas, dependiendo del tamaño de la vivienda y de la preparación previa del terreno. Esta reducción de tiempos está documentada en estándares de construcción modular y prefabricada utilizados en Estados Unidos, Canadá y Europa.
Organismos como el U.S. Department of Energy (DOE) señalaron que la construcción de alta eficiencia térmica, incluidos los paneles prefabricados y los sistemas avanzados de envolvente, puede reducir significativamente el consumo energético de una vivienda frente a métodos convencionales.
¿De qué están compuestas?
- Estructura principal: madera estructural tratada (wood frame) o acero galvanizado liviano (steel frame).
- Paneles SIP: poliestireno expandido (EPS), poliuretano o poliisocianurato, y dos caras de virutas orientadas u otros tableros.
- Aislación térmica y acústica: espumas rígidas (EPS, PIR, PUR), lana mineral o fibra de vidrio en algunos sistemas.
- Revestimientos interiores: placas de yeso (drywall o gypsum board), ampliamente usadas en EE. UU. y Europa.
- Revestimientos exteriores: siding vinílico, fibrocemento, madera tratada o paneles compuestos resistentes al clima.