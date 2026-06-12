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Spirit of Australia, el barco más rápido del mundo que alcanza los 511,11 km/h y fue construido en el patio de una casa

Warby logró este impresionante récord en el embalse de Blowering Dam, Australia, con un motor a reacción adaptado de la aviación.

Este logro fue posible gracias al poderoso motor a reacción Westinghouse J34. Foto: Facebook.
Este logro fue posible gracias al poderoso motor a reacción Westinghouse J34. Foto: Facebook.
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El Spirit of Australia, la embarcación que ostenta el récord mundial de velocidad sobre el agua, alcanzó 511,11 km/h en un intento oficial en 1978, un hito que permanece sin ser superado más de cuatro décadas después y que desafía los límites de la ingeniería naval.

Este potente hidroplano fue diseñado, construido y pilotado por el ingeniero mecánico australiano Ken Warby en Sydney, Australia, en el patio trasero de su casa, donde desarrolló el proyecto durante los años setenta con madera y materiales accesibles antes de llevar su creación a los registros internacionales.

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¿Por qué se mide la velocidad de los barcos en nudos y a cuántos km/h equivale?

La velocidad de los barcos se mide en nudos porque esta unidad está históricamente ligada a la navegación marítima. Un nudo equivale a una milla náutica por hora, y la milla náutica se define como la distancia correspondiente a un minuto de arco de latitud a lo largo de cualquier meridiano terrestre.

Esta relación directa con la geometría del planeta facilita la navegación y la planificación de rutas en el mar, ya que permite calcular distancias y tiempos de manera consistente con la cartografía y los sistemas de coordenadas geográficas usados por navegantes.

En términos de equivalencia moderna, un nudo equivale a 1,852 km/h. Esto significa que, por ejemplo, un barco que navega a 20 nudos se desplaza a aproximadamente 37,04 km/h. La unidad de nudos sigue siendo estándar en la industria marítima y aeronáutica debido a su precisión para medir distancias en océanos y su relación directa con mapas y cartas de navegación oficiales.

El barco más rápido del mundo

El 8 de octubre de 1978, Warby llevó el Spirit of Australia al embalse de Blowering Dam, en Nueva Gales del Sur, Australia, y estableció el récord de velocidad sobre el agua con una media oficial de 511,11 km/h (317,58 mph), con picos incluso superiores a esa marca.

Este logro fue posible gracias al motor a reacción Westinghouse J34, diseñado originalmente para aviones de combate y adaptado para propulsar esta embarcación única.

Tras su histórica marca, la lancha fue donada y quedó expuesta de forma permanente en el Australian National Maritime Museum, en Sydney, donde sigue inspirando a ingenieros y amantes de la navegación de alta velocidad.

¿Quién es Ken Warby?

Ken Warby fue un piloto y constructor de lancha rápida australiano, reconocido mundialmente por su récord histórico de velocidad sobre el agua. Nacido el 9 de mayo de 1939 en Newcastle, Nueva Gales del Sur, Australia, se interesó desde joven por los récords de velocidad tras admirar a Donald Campbell, figura legendaria en las competiciones de velocidad en tierra y agua.

Además de su récord, Warby obtuvo reconocimiento internacional por su contribución al deporte y a la ingeniería náutica, y se convirtió en una figura inspiradora para los entusiastas de la velocidad sobre el agua. La nave se exhibe de forma permanente en el Australian National Maritime Museum, en Sydney, como tributo a su legado.

Ken Warby falleció el 20 de febrero de 2023 a los 83 años en Estados Unidos, donde vivía desde hacía décadas. Sin embargo, su influencia perdura en las nuevas generaciones, incluidos proyectos como el Spirit of Australia II.

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