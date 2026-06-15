Rafael López Aliaga busca eludir la prohibición de reelección en Lima, postulando como teniente alcalde

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, busca retornar a la Municipalidad Metropolitana de Lima desde el cargo de teniente alcalde. | Difusión

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, busca retornar a la Municipalidad Metropolitana de Lima desde el cargo de teniente alcalde. | Difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Impedido constitucionalmente de postular a una reelección inmediata como alcalde, Rafael López Aliaga busca retornar a la Municipalidad de Lima integrando la lista de regidores. Durante una entrevista, el líder de Renovación Popular manifestó su intención de volver a la comuna limeña y señaló que legalmente sí podría postular al cargo de "teniente alcalde". Una opción legalmente válida pero bajo cuestionamiento político.

El conflicto está en que la ley señala que está prohibida la reelección inmediata de alcaldes para asegurar la alternancia y la renovación democrática. Sin embargo, Rafael López Aliaga, al anunciar su retorno a la MML no se estaría cumpliendo con el objetivo de esta norma, a pesar de que su postulación sea legal.

TE RECOMENDAMOS KEIKO LE GANA A SÁNCHEZ Y ALFREDO TORRES ACLARA TODO EN VIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Al respecto, José Naupari, abogado especialista en derecho electoral, sostuvo que el problema de la postulación de López Aliaga no está en los papeles, sino en el impacto al sistema de partidos. El especialista reconoció que existen severos reparos en el plano político y ético.

"La idea de la prohibición de la reelección es que haya una renovación, no solamente en el principio de alternancia, sino también, evidentemente, una revaloración de cuadros partidarios al interior de cada partido político o movimiento regional".

El experto en derecho electoral, José Naupari, explicó que esta postulación se ciñe estrictamente a la legalidad. "Toda norma restrictiva de derechos tiene que interpretarse de manera restrictiva. Por lo tanto, la prohibición es para que yo no postule al mismo cargo en el que fui electo. Si un candidato a alcalde postula a un cargo de primer regidor, no estaría transgrediendo la norma constitucional", precisó.

La ruta hacia una alcaldía de facto

Por su parte, el politólogo y experto en temas electorales, Victor Velásquez, advirtió que existen dos escenarios concretos —uno electoral y otro de gestión— en los cuales López Aliaga podría terminar asumiendo la conducción de la ciudad sin haber postulado formalmente a la alcaldía.

El primer escenario se sitúa antes del día del sufragio. Según Velásquez, si el candidato a alcalde de la lista renuncia o es retirado por el partido, "la lista no se cae, continúa. Y en el caso hipotético de que gane, quien asume la alcaldía es el primero de la lista [López Aliaga]".

El segundo escenario ocurriría ya en la gestión municipal, en caso de que la lista resulte ganadora. "Si suspenden o vacan al alcalde elegido, quien asume la alcaldía es el que saliera electo como primer regidor. Tenemos dos escenarios en los cuales López Aliaga podría de facto ser alcalde. Ahí está la maniobra legal electoral", detalló el especialista.

Sobre este segundo punto, Naupari recordó que, formalmente, las autoridades municipales no pueden dimitir porque el cargo es irrenunciable por ley. Por lo tanto, para que López Aliaga tome el control, Renovación Popular tendría que forzar y agilizar la vacancia del alcalde titular que ellos mismos eligieron, creando un escenario de "autovacancia" planificada para cederle el sillón municipal.

A este panorama, se suma el conteo al 100% de diputados y senadores, donde López Aliaga obtuvo un escaño en la Cámara Alta. Velásquez advirtió que, en el caso de que jure como senador, no podría postular como regidor. "El cargo de Senador es incompatible con cualquier otro cargo salvo la docencia y el ejercicio como ministro de Estado”.

Frente a este escenario, el líder de Renovación Popular señaló que “no necesariamente” va a jurar como senador para que pueda postular a la MML. "La gente votó por porky presidente, no votó por porky senador. (...) La credencial no la voy a recoger, [que pase] al siguiente más votado que es Absalón Vásquez", señaló López Aliaga vía CTV.

Tras estas declaraciones, José Naupari señaló que es posible que el candidato electo decida no jurar al cargo parlamentario para evitar la incompatibilidad.

En cuanto a su postulación municipal, los especialistas coincidieron en que la ley no prohíbe que retorne a la MML como “teniente alcalde”. "Está empleando la ley, no hay una restricción. Obviamente el espíritu de la norma es que los que han sido alcaldes dejen de serlo por un periodo. Sin embargo, al no haber otro impedimento de este tipo, él no estaría infringiéndola".

Bajo esta premisa, Velásquez también mencionó que se aprovechan las ambigüedades de la legislación del país. "(…) el peruano es especialista para poder encontrar aquellos vacíos o aquellas interpretaciones que más nos favorezcan".

Ajustes de último minuto

A pocas horas del vencimiento del cronograma, la lista provincial de Renovación Popular figura en el portal del JNE bajo el estado "En Borrador", lo que impide visualizar las hojas de vida o expedientes de los candidatos.

Sobre la demora del partido en formalizar el envío, Velásquez sostuvo que puede ser por falta de documentación o cambios a última hora. “Ocurre porque a veces los partidos no tienen el total de su lista, les falta completar sus designados (la ley permite designar directamente hasta el 30%) o les faltan documentos sustentatorios de hojas de vida y domicilios que recién están consiguiendo", explicó.

Con el marco legal a su favor, pero con el debate abierto sobre el uso de las rendijas normativas, la validez política de esta postulación para retener el control de Lima quedará bajo la última palabra de los ciudadanos en las ánforas.