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España vs Cabo Verde EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 1 del Mundial 2026

La selección española debuta en el Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en Georgia. Revisa las alineaciones, pronóstico y canales para ver el partido de HOY.

España debuta ante Cabo Verde en el Mundial 2026. Foto: UEFA/CAF/composición LR
España debuta ante Cabo Verde en el Mundial 2026. Foto: UEFA/CAF/composición LR
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España vs Cabo Verde EN VIVO juegan HOY lunes 15 de junio, desde las 11.00 a. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium, con transmisión a cargo del canal DirecTV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El elenco dirigido por Luis de la Fuente va por un triunfo en su debut en el Grupo H. La selección española es una de las candidatas a ganar el título del torneo. En su primer partido enfrentará a Cabo Verde, que tendrá su primera participación en un certamen mundialista.

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¿A qué hora se juega España vs Cabo Verde?

En territorio peruano, el partido entre España y Cabo Verde se podrá seguir desde las 11.00 a. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía con los horarios respectivos.

  • Costa Rica, México: 10.00 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 11.00 a. m.
  • Bolivia, Venezuela: 12.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 1.00 p. m.
  • España: 6.00 p. m.

¿Dónde ver España vs Cabo Verde por el Mundial 2026?

El duelo entre España y Cabo Verde, correspondiente a la fecha 1 del Mundial 2026, tendrá la cobertura de DirecTV para toda Sudamérica.

¿Dónde ver España vs Cabo Verde online gratis?

Si deseas ver España vs Cabo Verde online gratis, podrás hacerlo en las plataformas DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

PUEDES VER: Prohíben preguntas en español en el Mundial 2026: Hakimi y Vinícius protagonizan polémico episodio en conferencia de prensa

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Alineaciones España vs Cabo Verde: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

  • España: Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri, Pedri; Torres, Baena y Oyarzábal.
  • Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Lopes, Costa, Lopes Cabral; Arcanjo, Lenini; Mendes, Monteiro, Cabral y Livramento.

España vs Cabo Verde: pronóstico

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de España.

  • Betsson: gana España (1,09), empate (12,00), gana Cabo Verde (31,00)
  • Betano: gana España (1,12), empate (9,50), gana Cabo Verde (32,00)
  • Bet365: gana España (1,08), empate (12,00), gana Cabo Verde (21,00)
  • 1XBet: gana España (1,10), empate (12,00), gana Cabo Verde (27,00)
  • Caliente: gana España (1,11), empate (10,75), gana Cabo Verde (23,00)
  • Doradobet: gana España (1,11), empate (10,40), gana Cabo Verde (27,00).
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