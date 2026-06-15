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Economía

Precio del dólar hoy, lunes 15 de junio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

El precio del dólar hoy, 15 de junio, en Perú muestra un tipo de cambio de S/3,375 a la compra y S/3,410 a la venta en el mercado paralelo. | Foto: Andina/Composición LR
El precio del dólar hoy, 15 de junio, en Perú muestra un tipo de cambio de S/3,375 a la compra y S/3,410 a la venta en el mercado paralelo. | Foto: Andina/Composición LR | Foto: Andina/Composición LR

MOMENTOS DESTACADOS

07:36
Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy?

• Compra: S/3,383 • Venta: S/3,389

07:30
Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este lunes 15 de junio

El tipo de cambio para este lunes 15 de junio abrió en S/3,3893, según el portal económico Bloomberg.

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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 15 de junio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,375 la compra y S/3,410 la venta.

Precio del dólar hoy, lunes 15 de junio, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

07:36
15/6/2026

Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy?

• Compra: S/3,383
• Venta: S/3,389

07:30
15/6/2026

Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este lunes 15 de junio

El tipo de cambio para este lunes 15 de junio abrió en S/3,3893, según el portal económico Bloomberg.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este lunes, 15 de junio?

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576
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