El proyecto Corredor Bioceánico Longotoma contempla posicionarse como una alternativa logística para conectar a la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay con los mercados de Asia. | Ilustración con IA/ChatGPT/Agencia Noticias Argentina

El proyecto Corredor Bioceánico Longotoma contempla posicionarse como una alternativa logística para conectar a la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay con los mercados de Asia. | Ilustración con IA/ChatGPT/Agencia Noticias Argentina

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Un consorcio internacional impulsa un megaproyecto ferroviario de integración en América Latina que prevé una inversión cercana a los US$9.600 millones para reactivar un corredor histórico entre dos países de la región, a través de la cordillera de los Andes. La iniciativa busca restablecer una conexión estratégica para el comercio exterior y la logística interoceánica, según informó la Agencia Noticias Argentinas sobre la base de documentos del esquema.

El plan contempla la construcción de infraestructura de gran escala destinada al transporte de carga y pasajeros, con el objetivo de reducir costos logísticos y mejorar la competitividad exportadora hacia mercados del Asia-Pacífico. De acuerdo con el diario Los Andes, el proyecto se encuentra en fase preliminar de negociación institucional y es promovido por empresas privadas con participación global, en coordinación con autoridades regionales chilenas.

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¿Qué impacto tendrá el megaproyecto ferroviario en los Andes que unirá a 2 países de América Latina?

El eje central de la iniciativa contempla la edificación de un túnel subterráneo de 54 kilómetros para enlazar la zona de Uspallata con la ciudad chilena de Los Andes. Esta megaobra, que integra el denominado 'Corredor Bioceánico Longotoma', busca asegurar el tránsito vehicular por la cordillera durante todo el año, sin interrupciones climáticas. La propuesta logística de alcance regional aspira a reactivar de forma definitiva la conexión fronteriza entre Argentina y Chile.

La infraestructura proyectada en Sudamérica incluye una doble vía electrificada de 420 kilómetros diseñada para el transporte mixto de carga y pasajeros. Asimismo, el consorcio impulsor prevé la creación de un centro logístico en la zona de Longotoma y un puerto de aguas profundas en la costa de La Ligua. Con estas instalaciones estratégicas, las autoridades y promotores prevén facilitar exportaciones masivas de granos y productos agrícolas directamente hacia el mercado asiático.

El diseño del plan financiero apunta a transformar la ruta en una plataforma competitiva frente al Canal de Panamá y el puerto de Chancay, en Perú. Los informes de los desarrolladores estiman valores cercanos a los US$95 por tonelada transportada, una tarifa baja que reducirá costos operativos de forma drástica. Gracias a este rendimiento, el corredor se posicionará como una alternativa de alto impacto en el comercio transoceánico sudamericano.

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¿Cómo avanza la reactivación del Ferrocarril Trasandino entre Chile y Argentina?

La relevancia de este proyecto radica en su potencial para recuperar un eje ferroviario estratégico que unió el Atlántico con el Pacífico a través de la cordillera. Diversos estudios señalan que estos corredores fueron concebidos desde el siglo XIX como herramientas clave de integración económica entre naciones vecinas y vías de acceso directo hacia los puertos oceánicos.

En este momento, la propuesta se encuentra en una fase preliminar de evaluación institucional y no registra inicio de obras. Los impulsores de la iniciativa mantienen reuniones con autoridades de la región de Valparaíso para definir los mecanismos legales y financieros que permitan acelerar su ejecución, incluida la posible aplicación de acuerdos binacionales de infraestructura.

El antecedente directo es el histórico Ferrocarril Trasandino Los Andes–Mendoza, inaugurado en 1910 y clausurado definitivamente en 1984 tras décadas de operación intermitente debido a conflictos diplomáticos, aludes y dificultades de mantenimiento en alta montaña. El trazado original constituyó una obra de ingeniería fundamental para el comercio regional, aunque su deterioro y abandono posterior dejaron la conexión fuera de servicio por más de cuatro décadas.