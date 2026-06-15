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Política

Juntos por el Perú pide que ya no les donen para tasas electorales: "No hemos llegado a la meta"

“No hemos llegado a esa meta. Ya no esperamos recaudar, vamos a parar. Stop, que ya no yapeen”, declaró la tesorera del partido.

Juntos por el Perú pide que ya no les donen para tasas electorales: "No hemos llegado a la meta"
Juntos por el Perú pide que ya no les donen para tasas electorales: "No hemos llegado a la meta"
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La tesorera de Juntos por el Perú, Marleny Portero, informó que la organización política dejará de recibir donaciones destinadas a cubrir el pago de las tasas por los recursos de nulidad de actas presentados tras la segunda vuelta electoral. La decisión se adoptó luego de que se alcanzó el monto requerido para solventar dichos procedimientos ante los organismos electorales.

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“No hemos llegado a esa meta. Ya no esperamos recaudar, vamos a parar. Stop, que ya no yapeen”, declaró Portero en RPP.

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Según explicó, la campaña de recaudación fue impulsada por la necesidad de reunir recursos para asumir los costos administrativos que exige la presentación de solicitudes de nulidad. La meta estimada era cercana a los 3 millones de soles, pero, al no alcanzarse, se suspendió la recaudación.

Portero agradeció a las personas que colaboraron con la iniciativa y destacó que los aportes permitieron cumplir con los pagos correspondientes dentro del plazo establecido por las autoridades electorales.

En los últimos días, el candidato presidencial Roberto Sánchez había convocado públicamente a militantes y simpatizantes a realizar aportes voluntarios para evitar que los recursos fueran declarados improcedentes por falta de pago.

El pedido de Sánchez

Roberto Sánchez advirtió sobre el posible rechazo de los pedidos de nulidad que presentó Juntos por el Perú por la falta de pago de tasas electorales.

En conferencia de prensa, el candidato explicó que el costo de cada tasa electoral es alto y que necesitan apoyo para poder pagarlas y evitar que las solicitudes sean declaradas improcedentes.

"Son impresionantes estas tasas. Las reconocemos que son como tal. Tenemos plazo hasta mañana. Todavía hay tiempo para que todos podamos colaborar. Un sol, dos soles, tres soles, y lo vamos a lograr pagar esas tasas", dijo.

“La inadmisibilidad o improcedente deviene de la falta del pago de tasas”, resaltó.

Solo horas después de que Sánchez realizara ese pedido, el JEE declaró improcedente el pedido de Juntos por el Perú para anular 1.751 mesas de sufragio a nivel nacional por falta de pago.

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