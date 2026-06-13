Francia - Senegal: fecha, hora y canal de TV para ver el partidazo por el Mundial 2026
El equipo de Kylian Mbappé y compañía tendrá un duro arranque frente a la vigente campeona de África. Revisa todo sobre el partido Francia vs Senegal por el grupo I del Mundial 2026.
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Continúan los choques de potencias en el Mundial 2026. El tan esperado debut de la selección francesa será ante la vigente campeona de África, Senegal. Ambos equipos parten como favoritos para adjudicarse el primer lugar del grupo I.
Estrellas de la talla de Kylian Mbappé, Rayan Cherki, Michael Olise y Ousmane Dembélé apuntan a ser titulares. En los Leones de Teranga destaca la presencia del goleador Sadio Mané.
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¿Cuándo juega Francia - Senegal?
El partidazo entre franceses y senegaleses se jugará este martes 16 de junio en el MetLife Stadium (Nueva York, Estados Unidos).
¿A qué hora juega Francia - Senegal?
Este duelo, correspondiente a la primera fecha del Mundial 2026, arrancará desde las 2.00 p. m. (hora peruana).
- México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 2.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿En qué canal ver Francia - Senegal?
El partido entre Francia y Senegal se podrá seguir gratis a través de DirecTV para toda Sudamérica. De igual forma, América tvGO y Disney Plus Premium se encargarán de la cobertura vía streaming.
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Francia vs Senegal: pronósticos
Las principales casas de apuestas le dan un claro favoritismo a la selección francesa, que es candidata a llevarse el Mundial 2026.
- Betsson: gana Francia (1,49), empate (4,30), gana Senegal (7,70)
- Betano: gana Francia (1,50), empate (4,40), gana Senegal (7,50)
- Bet365: gana Francia (1,48), empate (4,33), gana Senegal (7,00)
- 1XBet: gana Francia (1,49), empate (4,47), gana Senegal (7,50)
- Caliente: gana Francia (1,49), empate (4,30), gana Senegal (7,50)
- Doradobet: gana Francia (1,50), empate (4,45), gana Senegal (7,20).