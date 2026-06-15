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Deportes

Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO por el Mundial 2026: pronóstico, horario y canal de TV del partido de HOY

Los dirigidos por Marcelo Bielsa empiezan su camino en el Mundial 2026 frente a uno de los equipos más fuertes de Asia. Sigue la transmisión del partido Uruguay vs Arabia Saudita.

La selección uruguaya ganó en dos ocasiones la Copa del Mundo. Foto: FOX Deportes
La selección uruguaya ganó en dos ocasiones la Copa del Mundo. Foto: FOX Deportes
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¿Dónde ver Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO? | El debut de la selección uruguaya en el Mundial 2026 está pactado para las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora charrúa). La transmisión estará a cargo de la señal de DSports; asimismo, puede seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República.

El Hard Rock Stadium de Miami será testigo de la presentación del equipo comandado por Marcelo Bielsa. La Celeste también comparte grupo con la poderosa España.

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¿A qué hora juega Uruguay vs Arabia Saudita?

En territorio peruano, el duelo entre uruguayos y saudíes se podrá seguir a partir de las 5.00 p. m. (7.00 p. m. en Uruguay). Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

  • Costa Rica, México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
  • España: 12.00 p. m. (martes 16)

¿Dónde ver Uruguay vs Arabia Saudita por el Mundial 2026?

La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de Canal 5 en Uruguay; por su parte, DSports se encargará de la cobertura para el resto de Sudamérica.

  • Argentina: DSports
  • Bolivia: DSports
  • Brasil: SporTV, Globo, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+
  • Chile: DSports
  • Colombia: DSports
  • Costa Rica: Teletica, Canal 7, TDMAX, FOX+ y ViX
  • Ecuador: DSports
  • México: TUDN, Canal 5, ViX
  • Paraguay: DSports
  • Perú: DSports
  • Uruguay: DSports, Canal 5, Antel TV
  • Venezuela: DSports
  • Estados Unidos: Telexitos, Telemundo Network, FOX One, FS1, Universo, FOX
  • España: RTVE, DAZN.

¿Dónde ver Uruguay vs Arabia Saudita online gratis?

Si deseas ver Uruguay vs Arabia Saudita online gratis, podrás hacerlo en las plataformas América tvGO, DGo y Disney Plus. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

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Alineaciones Uruguay vs Arabia Saudita: probables formaciones

Estos son los posibles equipos titulares de los charrúas y los Halcones Verdes para el compromiso del grupo A.

  • Uruguay: Muslera; Sanabria, Olivera, Cáceres, Varela; Ugarte, Bentancur, Araújo, Valverde, Viñas; Núñez.
  • Arabia Saudita: Al Owais; Abdulhamid, Al Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi; Kanno, Al Juwayr, Aljohani; Madash, Al-Dawsari, Al-Braikan.

Uruguay vs Arabia Saudita: pronóstico

Las cuotas de las principales casas de apuestas muestran un claro favoritismo para la selección uruguaya.

  • Betsson: gana Uruguay (1,50), empate (4,10), gana Arabia Saudita (7,90)
  • Betano: gana Uruguay (1,53), empate (4,25), gana Arabia Saudita (7,40)
  • Bet365: gana Uruguay (1,48), empate (4,20), gana Arabia Saudita (7,00)
  • 1XBet: gana Uruguay (1,50), empate (4,32), gana Arabia Saudita (7,70)
  • Caliente: gana Uruguay (1,50), empate (4,10), gana Arabia Saudita (7,70)
  • Doradobet: gana Uruguay (1,51), empate (4,35), gana Arabia Saudita (7,30).

Uruguay vs Arabia Saudita: historial y últimos partidos

Estos son los resultados de los únicos tres partidos entre ambos equipos. La última vez que se vieron las caras fue en el Mundial Rusia 2018.

  • Uruguay 1-0 Arabia Saudita | 20.06.18 | Rusia 2018
  • Uruguay 1-1 Arabia Saudita | 10.10.14 | Amistoso internacional
  • Arabia Saudita 3-2 Uruguay | 23.03.02 | Amistoso internacional
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