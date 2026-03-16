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Milei en la mira por presunto acuerdo de US$5 millones vinculado a la criptoestafa $Libra

Peritos detectaron que el presidente de Argentina intercambió mensajes antes y después de promocionar la criptomoneda que generó pérdidas a inversores privados.

Javier Milei promocionó la criptomoneda $Libra en la red social X.
Javier Milei promocionó la criptomoneda $Libra en la red social X. | AFP

Una investigación del periódico El Destape reveló que peritos judiciales de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) hallaron un presunto acuerdo de US$5 millones que vincularía al presidente Javier Milei con la promoción de la criptoestafa $Libra. La evidencia, almacenada en el celular del empresario Mauricio Novelli, fue recuperada por los investigadores pese a haber sido eliminada previamente.

El medio recalcó que la cifra coincide con el volumen de transferencias detectadas en billeteras digitales por expertos informáticos, aunque hasta ahora no existen pruebas de que el supuesto pacto haya sido validado por el gobierno de Argentina.

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"Hola amigos, este es el acuerdo final discutido con H", escribió Novelli, en referencia al estadounidense Mark Hayden Davis, CEO de la empresa que lanzó la criptomoneda el 14 de febrero de 2025.

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Escándalo por $Libra

El pacto incluía 1,5 millones de dólares como adelanto. El acuerdo también contemplaba otros 1,5 millones cuando Milei "anunciara en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis". Además, se establecía un pago adicional de dos millones de dólares por la firma en persona de un contrato con Milei para brindar "asesoría en blockchain e inteligencia artificial al gobierno argentino y/o a Javier Milei".

Este texto se redactó entre octubre y noviembre de 2024, antes de que Davis viajara a Argentina. También se conocieron registros de llamadas y mensajes que revelan más de una veintena de comunicaciones entre Novelli y el entorno más cercano a Milei durante las horas previas al lanzamiento de la criptomoneda y después de su colapso.

El presidente difundió el proyecto en la red social X y presentó $Libra como una iniciativa privada supuestamente destinada a "incentivar el crecimiento de la economía argentina". La publicación incluía un enlace a una página web y el código de un contrato que permitía a los interesados comprar el activo digital.

El comentario del mandatario impulsó una ola de inversiones en el token. Un reducido grupo con acceso a información privilegiada obtuvo ganancias millonarias; miles de personas, en cambio, perdieron todo el dinero destinado a la operación. Por ello, la promoción de la iniciativa derivó en un posible fraude transnacional que actualmente se encuentra bajo investigación judicial.

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Cuestionamiento

El 30 de enero de 2025, Milei se reunió con Davis en la Casa Rosada y luego publicó en X una selfie de ambos. En la plataforma aseguró que era asesorado por Davis en temas de criptomonedas. Ese día se habría firmado un contrato para que el estadounidense actuara como asesor ad honorem en materia de blockchain para el Gobierno argentino.

En los días posteriores al estallido del escándalo, el mandatario intentó tomar distancia y aseveró que solo copió de internet el contrato del token necesario para comprar $Libra.

En ese contexto, el legislador Oscar Agost Carreño sostuvo que las "nuevas revelaciones sobre $LIBRA confirman algo que ya habíamos detectado en la investigación del Congreso". "Milei nunca explicó quién le dio el número de contrato del token que publicó para promocionar su criptomoneda. (…) Estaríamos hablando de un negocio económico que involucraría directamente al presidente. El Gobierno sigue sin responder estas preguntas: ¿quién le pasó al presidente el contrato de $LIBRA minutos antes del lanzamiento? ¿A cambio de qué lo promocionó? ¿Y por qué luego borró el posteo y dijo no conocer el proyecto?", escribió en redes sociales.

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