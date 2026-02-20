HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Cámara de Diputados de Argentina aprueba parcialmente reforma laboral propuesta por Javier Milei

Con 135 votos positivos y 115 negativos, el Congreso de Argentina debatirá la eliminación del polémico artículo que proponía reducir los salarios durante las licencias médicas.

Javier Milei sufre el rechazo de su gente.
Javier Milei sufre el rechazo de su gente. | Composición LR

La Cámara de Diputados en Argentina, especialmente con el apoyo del oficialismo, avanzó en la intención de modificar la reforma promovida por el presidente Javier Milei. Ahora, el escrito deberá retornar al Senado, donde será debatido por los legisladores para eliminar el artículo que proponía reducir los salarios durante las licencias médicas.

Durante el debate, bloques opositores como Unión por la Patria, Provincias Unidas (un sector) y la izquierda advirtieron que el proyecto, lejos de modernizar las condiciones laborales, cercenará derechos ya adquiridos de los trabajadores en favor de los empleadores.

Desde el kirchnerismo resaltaron que, si el proyecto se convierte en ley, la puja se trasladará a los tribunales, además de calificar la reforma como "regresiva e inconstitucional".

Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista del Senado, convocó para este viernes a las 10 de la mañana a un plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto. El objetivo será darle dictamen al texto modificado en la Cámara de Diputados para ratificarlo en el recinto el próximo viernes 27 y así convertirse en ley.

Fondos para el Estado

La oposición asegura que uno de los puntos más objetados durante el debate fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar indemnizaciones con aportes patronales que hoy van a ANSES, la agencia de gobierno encargada de los pagos a jubilados. Críticos advierten que el fondo reuniría al menos unos US$3000 millones y terminaría por servirle al Ministerio de Economía para fondear al Estado.

Otro capítulo de la reforma que acumuló resistencias es el que plantea derogar varios estatutos profesionales. Legisladores de distintos bloques se mostraban reticentes a acompañarlo, pero el oficialismo logró que varios de ellos se retiraran discretamente del recinto o se abstuvieran.

Protestas dieron sus frutos

Según la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país, la medida de fuerza de 247 horas tuvo un seguimiento del 90% por parte de la población, cosechando un elevado nivel de participación, así lo afirmó Jorge Sola, uno de los tres secretarios generales del organismo.

Las dirigencias sindicales aseguraron que, desde que Milei está al frente del Ejecutivo, se pierden 400 puestos de trabajo formales al día, con un "rompimiento del tejido social y productivo", y afirmaron que el proyecto de reforma no tiene nada de "modernización laboral", como asegura el Gobierno, e implica "un retroceso de 100 años" en materia de derechos laborales.

