HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor de magnitud 3,4 remeció Lima hoy
Temblor de magnitud 3,4 remeció Lima hoy      Temblor de magnitud 3,4 remeció Lima hoy      Temblor de magnitud 3,4 remeció Lima hoy      
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Fuerza Popular y APP: ¿provocaron la crisis política? | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Enclave azerbaiyano de Najicheván es atacado por drones: Irán niega participación y culpa a Israel

Teherán denuncia que se busca alterar las relaciones entre naciones musulmanas. Azerbaiyán advierte que responderá al incidente.

"No sería la primera vez que se dan este tipo de acciones por parte del régimen sionista", aseguró el Estado Mayor de Irán. Foto: Composición LR/X.
"No sería la primera vez que se dan este tipo de acciones por parte del régimen sionista", aseguró el Estado Mayor de Irán. Foto: Composición LR/X.

La cancillería de Azerbaiyán informó sobre el ataque de dos drones contra la República Autónoma de Najicheván y condenó "firmemente" la acción, asegurando que fueron "lanzados desde Irán". Según se describe, uno de los vehículos aéreos no tripulados "golpeó" la terminal de un aeropuerto, mientras el otro "una escuela en el pueblo de Shakarabad".

Ante las acusaciones directas, el ejército iraní negó ser el autor del hecho, pasando a culpar a Israel por el mismo. "No sería la primera vez que se dan este tipo de acciones por parte del régimen sionista", aseguró el Estado Mayor, quien acusa el movimiento como un intento de "perturbar las relaciones entre países musulmanes".

TE RECOMENDAMOS

REGISTROS AKÁSHICOS Y VIDAS PASADAS: LOS SECRETOS QUE GUARDA TU ALMA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Esta aclaración no evitó que el Ministerio de Defensa azerbaiyano amenace con no dejar sin respuesta el incidente. Cabe indicar que la zona que fue víctima del suceso se encuentra ubicada entre Armenia, Turquía y Teherán.

PUEDES VER: Ataque de EE.UU. e Israel contra Irán HOY, EN VIVO: últimas noticias, nuevas ofensivas

lr.pe

Relación conflictuosa

El vínculo entre los tres territorios está marcado por intereses estratégicos y tensiones geopolíticas complejas. Bakú comparte frontera con Irán y vínculos culturales e históricos, pero su nexo se mantiene tenso en años recientes debido a disputas políticas, apoyo a grupos chiitas y preocupaciones por la influencia de Turquía y alianzas externas en la región.

Por otro lado, el país Caspío y Jerusalén mantienen una alianza estratégica consolidada desde 1992, basada en cooperación en seguridad, defensa y energía. Esta alianza se interpreta en el régimen como parte de un bloque que contrarresta su impacto en la región. La combinación de esos factores coloca a Azerbaiyán en una posición geopolítica delicada.

Conteo de muertos aumenta

En pleno incremento de la presión entre las naciones de Medio Oriente y las operaciones militares en Teherán, una agencia oficial de noticias de la República Islámica reveló que el saldo de fallecidos asciende a 1.230 personas desde el inicio de los conflictos. El informe proviene de Irna, quien a su vez citó un comunicado de la Fundación de Mártires y Veteranos.

Solo ayer, el balance reportó 1.045 afectados, lo que indica que se registró una subida de al menos 185 víctimas. No obstante, estos datos no han sido confirmados por agencias como AFP, pero sí citados.

Notas relacionadas
Régimen de Irán advierte que no negociará con EE. UU. y que están listos para “continuar la guerra” en Medio Oriente

Régimen de Irán advierte que no negociará con EE. UU. y que están listos para “continuar la guerra” en Medio Oriente

LEER MÁS
Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

LEER MÁS
España desmiente a Estados Unidos y niega que coopere en la guerra contra Irán: “Nuestra posición es invariable”

España desmiente a Estados Unidos y niega que coopere en la guerra contra Irán: “Nuestra posición es invariable”

LEER MÁS
Irán lanza una serie de misiles contra Tel Aviv, en Israel, y deja al menos 12 heridos en represalia por ataques de EE.UU.

Irán lanza una serie de misiles contra Tel Aviv, en Israel, y deja al menos 12 heridos en represalia por ataques de EE.UU.

LEER MÁS
Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

LEER MÁS
Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Régimen de Irán advierte que no negociará con EE. UU. y que están listos para “continuar la guerra” en Medio Oriente

Régimen de Irán advierte que no negociará con EE. UU. y que están listos para “continuar la guerra” en Medio Oriente

LEER MÁS
Ataque de EE.UU. e Israel contra Irán, EN VIVO: Guardianes de la Revolución revelan impacto contra un petrolero estadounidense

Ataque de EE.UU. e Israel contra Irán, EN VIVO: Guardianes de la Revolución revelan impacto contra un petrolero estadounidense

LEER MÁS
Irán asegura ataque a petrolero estadounidense en Ormuz en sexto día de guerra

Irán asegura ataque a petrolero estadounidense en Ormuz en sexto día de guerra

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: Roberto Burneo se reunirá con el MEF este 5 de marzo para tratar déficit presupuestal del JNE

[Vía DSports] ¿A qué hora juega Cienciano vs Melgar por el partido único de Copa Sudamericana 2026?

GNV vs GLP: especialista explica si un vehículo adaptado a gas natural puede funcionar también con gas licuado

Mundo

Ataque de EE.UU. e Israel contra Irán, EN VIVO: Guardianes de la Revolución revelan impacto contra un petrolero estadounidense

Irán asegura ataque a petrolero estadounidense en Ormuz en sexto día de guerra

Régimen de Irán advierte que no negociará con EE. UU. y que están listos para “continuar la guerra” en Medio Oriente

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: Roberto Burneo se reunirá con el MEF este 5 de marzo para tratar déficit presupuestal del JNE

Jorge Nieto cuestiona leyes procrimen que aprobó el Congreso: "Dificultan la acción de la justicia frente a la criminalidad"

Adrián Villar a prisión preventiva por 9 meses: las razones del Poder Judicial para enviarlo a la cárcel

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025