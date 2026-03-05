Enclave azerbaiyano de Najicheván es atacado por drones: Irán niega participación y culpa a Israel

"No sería la primera vez que se dan este tipo de acciones por parte del régimen sionista", aseguró el Estado Mayor de Irán. Foto: Composición LR/X.

"No sería la primera vez que se dan este tipo de acciones por parte del régimen sionista", aseguró el Estado Mayor de Irán. Foto: Composición LR/X.

La cancillería de Azerbaiyán informó sobre el ataque de dos drones contra la República Autónoma de Najicheván y condenó "firmemente" la acción, asegurando que fueron "lanzados desde Irán". Según se describe, uno de los vehículos aéreos no tripulados "golpeó" la terminal de un aeropuerto, mientras el otro "una escuela en el pueblo de Shakarabad".

Ante las acusaciones directas, el ejército iraní negó ser el autor del hecho, pasando a culpar a Israel por el mismo. "No sería la primera vez que se dan este tipo de acciones por parte del régimen sionista", aseguró el Estado Mayor, quien acusa el movimiento como un intento de "perturbar las relaciones entre países musulmanes".

Esta aclaración no evitó que el Ministerio de Defensa azerbaiyano amenace con no dejar sin respuesta el incidente. Cabe indicar que la zona que fue víctima del suceso se encuentra ubicada entre Armenia, Turquía y Teherán.

Relación conflictuosa

El vínculo entre los tres territorios está marcado por intereses estratégicos y tensiones geopolíticas complejas. Bakú comparte frontera con Irán y vínculos culturales e históricos, pero su nexo se mantiene tenso en años recientes debido a disputas políticas, apoyo a grupos chiitas y preocupaciones por la influencia de Turquía y alianzas externas en la región.

Por otro lado, el país Caspío y Jerusalén mantienen una alianza estratégica consolidada desde 1992, basada en cooperación en seguridad, defensa y energía. Esta alianza se interpreta en el régimen como parte de un bloque que contrarresta su impacto en la región. La combinación de esos factores coloca a Azerbaiyán en una posición geopolítica delicada.

Conteo de muertos aumenta

En pleno incremento de la presión entre las naciones de Medio Oriente y las operaciones militares en Teherán, una agencia oficial de noticias de la República Islámica reveló que el saldo de fallecidos asciende a 1.230 personas desde el inicio de los conflictos. El informe proviene de Irna, quien a su vez citó un comunicado de la Fundación de Mártires y Veteranos.

Solo ayer, el balance reportó 1.045 afectados, lo que indica que se registró una subida de al menos 185 víctimas. No obstante, estos datos no han sido confirmados por agencias como AFP, pero sí citados.