Principal asesor de Alí Jamenei asegura que Irán no negociará con EE. UU. y que está preparado para “continuar la guerra”

Fue presidente de Irán por 50 días, tras el fallecimiento de Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero en mayo de 2024.

En el quinto día de combates en Oriente Medio, el principal asesor del fallecido líder supremo Alí Jamenei, Mohammad Mokhber, descartó cualquier posibilidad de diálogo con Washington y anticipó que Irán puede "continuar la guerra" tanto tiempo como quiera. Esta declaración se produce en medio de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

“No tenemos ninguna confianza en los estadounidenses y no tenemos ninguna base para la negociación con ellos", afirmó en una entrevista con la televisión estatal el consultor religioso y expresidente interino del país persa por 50 días, tras el fallecimiento del presidente Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero en mayo de 2024.

Se postergan funerales de Estado a Jamenei

En paralelo a la escalada bélica, las autoridades iraníes anunciaron la postergación de las exequias oficiales de Jamenei, que estaban previstas para la noche del miércoles en Teherán. La decisión se produce mientras continúan los bombardeos que golpean distintas zonas de la nación.

“La ceremonia de despedida del imán mártir fue postergada (...) ante la previsión de una afluencia sin precedentes”, indicó la televisión estatal, que precisó que la nueva fecha será “comunicada posteriormente”. Horas antes se había informado que el entierro se realizaría en la ciudad santa de Mashhad, de donde era originario el dirigente, fallecido a los 86 años en un ataque aéreo.

Más de 1.000 personas murieron en ofensiva de EE. UU. e Israel

La agencia oficial iraní Irna informó este miércoles que, desde que comenzó la guerra el pasado sábado 28 de febrero, han muerto 1.045 civiles como militares. Este balance actualizado muestra un aumento significativo en comparación con la cifra reportada anteriormente, que era de 787 muertes, según el informe publicado el martes 3 de marzo por la Media Luna Roja.

Irna detalló que la cifra de víctimas fue proporcionada por la Fundación de Mártires y Ex Combatientes, que atribuyó las muertes a la "agresión militar" llevada a cabo por un "Estados Unidos criminal" y el "régimen israelí usurpador".

Con información de AFP