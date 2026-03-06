Trump y Delcy Rodríguez han mejorado las relaciones diplomáticas. | Composición LR | Betsabeth De Los Santos

Estados Unidos y Venezuela acordaron reanudar relaciones diplomáticas y consulares, informó el Departamento de Estado de la administración de Donald Trump. Según el comunicado, ambas partes están comprometidas a facilitar la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Caracas, en un proceso que busca crear condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente.

El anuncio de la reanudación de los lazos exteriores llega luego de siete años de ruptura, cuando en 2019 Washington cortó vínculos con el régimen de Nicolás Maduro tras reconocer a Juan Guaidó como presidente interino durante el primer mandato de Trump.

Pocos minutos después del anuncio de EE. UU., el gobierno venezolano confirmó el acuerdo, destacando su disposición a iniciar una nueva etapa de diálogo constructivo. "Reafirmamos nuestro compromiso de avanzar en un proceso basado en el respeto mutuo, la igualdad soberana de los Estados y la cooperación entre nuestros pueblos", aseguraron en un comunicado.

Desde el Poder Ejecutivo Nacional manifestaron su confianza en que este proceso contribuirá al fortalecimiento del entendimiento y a la apertura de nuevas oportunidades que favorezcan una relación positiva y de beneficio para ambas partes. Asimismo, aseguraron que estos intercambios deben traducirse en una mejora significativa en la felicidad social y económica del pueblo venezolano.

"Venezuela ha sido estabilizada"

Durante un evento de reconocimiento al Inter de Miami en la Casa Blanca, el jefe de Estado afirmó que Venezuela ha sido "estabilizada" y agregó que el petróleo de la nación sudamericana se dirige hacia Houston.

El mandatario también subrayó que proyecta aportar “más dinero del que ellos han generado en muchos años” y que esta cooperación energética forma parte de un proceso más amplio de normalización del vínculo entre ambos países.

Durante su intervención, elogió a la presidenta venezolana Delcy Rodríguez, calificándola como una "persona maravillosa" y destacando que mantienen un excelente trato.

Acuerdo millonario sobre oro

Funcionarios del gobierno de EE. UU. negocian con la compañía minera estatal venezolana Minerven un acuerdo multimillonario para vender hasta una tonelada de oro al mercado estadounidense, valorado actualmente en unos 165 millones de dólares.

El acuerdo estipulaba que la mencionada empresa suministrara entre 650 y 1,000 kilos de lingotes de oro Dore al comerciante de materias primas Trafigura, quien se encargaría de transportar el oro a las refinerías del país, según informó el portal Axios.

Doug Burgum, secretario del Interior de EE. UU., realizó una visita de dos días a Caracas para discutir oportunidades en los sectores petrolero y minero, y se habría involucrado en la gestión del contrato de venta de minerales.

La presidenta Rodríguez anunció un plan para reformar las leyes mineras del país tras su reunión con Burgum, lo que confirma las buenas relaciones y la sintonía con la administración del republicano.