'Aún es de noche en Caracas': retrato de Venezuela

En una noche en Caracas, una mujer ha quedado en medio de una protesta y corre sin dirección mientras cuerpos caen sin vida. Su casa ha sido ocupada en nombre de la revolución. “Estoy agotada y tengo miedo”, le dice al hermano de una excompañera de universidad, un preso político que fue torturado y que ahora cumple las órdenes del gobierno infiltrándose en las marchas. “En nuestras películas previas hablamos de la realidad venezolana, pero algunos pensaban que estábamos exagerando. Ahora, inclusive, utilizamos un álbum de archivo; entonces teníamos la chance de contar esta historia desde esta cosa femenina, empoderada, aunque sea un vuelo de éticas cuestionables, pero era esta mirada íntima”, nos responde la cineasta peruana Marité Ugás.

Adelaida Falcón es interpretada por Natalia Reyes en Aún es de noche en Caracas, cinta basada en la novela La hija de la española. “Fue una de las primeras novelas venezolanas que habla del drama, nos fascinó y, a los pocos meses de la pandemia nos invitan a hacer la adaptación. Nos pareció un reto formidable y aún más dirigirla”, comenta Ugás desde México, país donde se filmó la película y donde tuvo 300 salas de cine para su estreno.

La película fue estrenada en el Festival de Cine de Venecia 2025. Desde ese momento, la prensa extranjera ha reseñado el filme, pero su impacto es mayor luego de la intervención del gobierno de Estados Unidos en Venezuela. “Pasaron de una pesadilla a otra”, comenta la cineasta. “Jamás imaginamos que íbamos a tener esta coyuntura. Lo que está provocando, desde que la estrenamos, es tener una comunidad inmensa, sobre todo de la gente que está en el exilio de la diáspora, diciéndole a su vecino: ‘viste que no estoy acá porque estoy loca’”.

La película muestra a un país destruido. La vida profesional de Adelaida Falcón se desmoronó mientras intentaba sobrevivir y salvar a su madre de un cáncer. Compraba medicinas en el mercado negro sin saber si eran falsas o estaban vencidas. “Recordemos que somos humanos”, dice en un momento cuando pudo encontrar insumos para una cena. Una de las cosas que logra Aún es de noche en Caracas es invitar al espectador a comparar la realidad venezolana con la democracia de cada país.

“Es, sobre todo, una llamada de alerta para ponernos a la expectativa de cualquier abuso que cada vez es más cercano en estos gobiernos populistas. Si se descuidan, se convierten en esta cosa autoritaria, con políticos autócratas y mediocres”, comenta Ugás. “Creo que la xenofobia más fuerte del continente ha venido de nuestro país y eso ha sido muy, muy doloroso, y lo digo no solamente por los títeres que hemos tenido de gobernadores, sino también por el humor en los programas de televisión que han estigmatizado a los venezolanos; es una cosa que daba vergüenza. Por otro lado, debemos voltear a ver cómo se está movilizando el sur del Perú, cómo se está movilizando parte de nuestro país. No los ignoraremos”.

En ese sentido, tanto Ugás como Mariana Rondón ponen como ejemplo lo sucedido con la película Uyariy, el documental que muestra la represión en el gobierno de Dina Boluarte. “Es importantísimo que exista ese documental. Y también qué importante es hablar de estas cosas desde la ficción. Desde ambas lecturas voy a reflexionar porque, si nos distraemos, podemos caer en uno de esos populismos”.

“Los discursos populistas pertenecen a ambos extremos”

“Es muy largo lo que falta. Lamentablemente, aún va a seguir siendo de noche”, responde Mariana Rondón sobre la intervención de Estados Unidos. “Pero sí hay algo que es una pequeña esperanza, pero muy grande para los familiares de los presos políticos que han empezado a salir. El peruano y el francés son los únicos que han hablado porque a todos los demás los tienen prensados con alguna cosa o algún familiar. Es fuerte lo que pasaron los presos políticos y en eso, la película se queda corta. La única lucha que podemos dar ahora todos los venezolanos es que salgan todos. Es la única manera de volver a empezar”.

Plantean historias que pueden ser transversales y pueden repetirse. ¿Con esta película nos dicen que cualquier país puede caer en un gobierno autoritario de derecha o izquierda?

Mariana Rondón: Absolutamente, sí. La superficialidad a la hora de ver nuestras realidades políticas nos hace estar realmente en riesgo. Nos montamos en ese camión del populista, del discurso fácil, del discurso que no me promete trabajo, ni esfuerzo, ni respeto y ahí vamos a estrellar. Los discursos populistas pertenecen a los dos extremos. No podemos creer en un Mesías, en el que te promete el mundo fácil, que te tiran los dados y ganaste; no, nada de eso. Y que no prometa venganza. ¿Cuántos candidatos peruanos están ofreciendo acabar con los venezolanos como bandera para salvar el país? Por supuesto, ha llegado cualquier cantidad de personas a hacer cosas indebidas en todos los países, además mandados por el gobierno, pero también hay una cantidad que está trabajando y ha hecho de Perú su país. Entonces, que esa sea la promesa electoral es una pobreza para reconstruir cualquier país.

¿Qué fue lo más difícil de filmar una película que retrata un país, pero tener que realizarla en otro lugar?

Mariana Rondón: Lo más duro era cuando esos chicos estaban en medio filmando una manifestación y los herían, y de repente decimos: “Corte”. Ellos se veían y, emocionalmente, estaban quebrados, estaban destruidos, y teníamos que empezar a decir: “Chicos, estamos haciendo una ficción, estamos filmando, ¡vamos!”. Había una doctora que había tenido que salir de Venezuela porque los enfermos de diabetes no tenían insulina y ella hizo una protesta. Había que pararnos, había que levantarnos; la producción tuvo que crear una línea psicológica para todos, porque cada uno iba quebrándose en el camino y sintiendo que estaba viviendo su propia vida. Edgar Ramírez siempre comenta que le podríamos quitar el nombre de Venezuela y estaríamos hablando de un montón de países que necesitan reivindicarse.