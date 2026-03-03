Se destacó que los implicados "reconocieron ser los autores" de los hechos ocurridos. Foto: X/@bayanodigital.

Se destacó que los implicados "reconocieron ser los autores" de los hechos ocurridos. Foto: X/@bayanodigital.

Diez panameños fueron detenidos en La Habana por presunta "propaganda" subversiva contra el gobierno cubano, días después de la interceptación de una lancha proveniente de Estados Unidos con tripulantes que intentaron infiltrarse "con fines terroristas", señalan las autoridades. Cabe indicar que las acciones marítimas aún continúan en averiguaciones.

El arresto de los ciudadanos se dio luego de que ingresaran al país con el propósito de confeccionar letreros con contenidos "contrarios al orden constitucional", de acuerdo con un comunicado del Ministerio del Interior, divulgado por la televisión local.

Además, se destacó que los implicados "reconocieron ser los autores" de los hechos ocurridos en la madrugada del sábado en la isla.

Serían remunerados por las acciones

De acuerdo con las investigaciones, los arrestados, de haber regresado a Panamá tras los hechos, iban a recibir entre US$ 1.000 y US$ 1.500 por cada uno en forma de pago. Este contexto intensifica las tensiones diplomáticas de ambas naciones.

La Cancillería panameña solicitó en un mensaje "el respeto al debido proceso" y "a los derechos humanos" de los recluidos. Asimismo, el gobierno se comprometió a actuar "con responsabilidad, prudencia y firmeza" para defender las facultades de sus nacionales, sin vulnerar la soberanía ni el marco jurídico de Cuba.

Conflicto con Estados Unidos

Estas detenciones se producen días después de que personas armadas fueran interceptadas en aguas territoriales cubanas. Intentaban infiltrarse en la isla, lo que resultó en una operación que dejó cuatro muertos y seis heridos entre los tripulantes.

El fiscal Edward Robert anunció que los implicados en este caso serán imputados por el delito de terrorismo, tras el enfrentamiento. A bordo de la embarcación, registrada en Florida, se halló un arsenal que incluía 14 fusiles de alta precisión, 11 pistolas y casi 13.000 municiones, anunciaron las autoridades.

Michel Ortega Casanova, uno de los fallecidos en el tiroteo con los guardafronteras cubanos, planeaba "combatir" contra el régimen. Según Wilfredo Beyra, compañero del afectado, su objetivo era provocar un levantamiento popular. Ortega, quien pertenecía al Partido Republicano de Cuba, buscaba enfrentar lo que consideraba una "narcotiranía criminal y asesina".