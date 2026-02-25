El político estadounidense aprovechó para reiterar que "grandes partes" de México aún se mantienen controladas por los carteles de la droga. Foto: Composición LR/AFP.

El político estadounidense aprovechó para reiterar que "grandes partes" de México aún se mantienen controladas por los carteles de la droga. Foto: Composición LR/AFP.

“También hemos eliminado a uno de los más siniestros líderes de los carteles, como todos vieron ayer”, afirmó Donald Trump en su discurso del estado de la Unión, haciendo alusión a la operación contra el narco "El Mecho" la cual en realidad se dio el domingo y no un día anterior a su pronunciamiento. Esta incongruencia, aunque simple, podría mostrar la verdadera implicancia de la administración republicana en el golpe histórico al narcotráfico en México el pasado 22 de febrero.

Por su parte, en su habitual conferencia diaria, Claudia Sheinbaum reveló una pieza importante que dejaría expuesto al republicano: ella fue quien informó de todo al mandatario tras la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). "Me llamó, durante ocho minutos, para preguntarme cómo están las cosas. Están bien, le platiqué cómo había sido el operativo", contó la presidenta.

Sin embargo, algo en lo que sí coincidieron ambos fue en el apoyo mutuo entre Estados Unidos y México, aunque el porcentaje de alcance de cada gobierno sigue siendo una incógnita debido a las discrepancias: mientras Sheinbaum minimiza la ayuda, Trump las pondera.

Aumento del narcotráfico

El político estadounidense aprovechó para reiterar que "grandes partes" de México aún se mantienen controladas por los carteles de la droga. Además, durante su discurso en el Capitolio, utilizó el argumento del supuesto mando de los grupos criminales como ejemplo de las amenazas a la seguridad de su país y en general al "hemisferio occidental".

Esta posición también ha sido refutada por la sucesora de Andrés Manuel López Obrador, quien asegura que los problemas que padecen ambas naciones son compartidos, al igual que los esfuerzos por resolverlos.

Llegada de sustancias a Estados Unidos

En referencia puntual al fentanilo, Trump destacó que su contrabando hacia Washington ha caído un 56% en su primer año de mandato. Esto mientras la propia Sheinbaum comenta una drástica reducción del tráfico de la droga sintética hacia la potencia americana.

"Hoy hay más tranquilidad, gobierno, fuerzas armadas, hay gabinete de seguridad y mucha coordinación. Pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz", dijo la presidenta en una conferencia pasada tras los álgidos hechos.