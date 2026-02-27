HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Bill Clinton enfrenta un largo interrogatorio ante el Congreso de EE. UU. sobre sus vínculos con Epstein

Los legisladores argumentan que este precedente debería extenderse a Donald Trump, quien también mantuvo conexiones.

Jeffrey Epstein y Bill Clinton se reúnen en la Casa Blanca, durante un evento celebrado en 1993.
| Fox News

Bill Clinton declara este viernes ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes por sus vínculos con Jeffrey Epstein, tras la revisión de millones de documentos divulgados. Las audiencias se desarrollan a puertas cerradas, pese a que el expresidente y su esposa, Hillary Clinton, solicitaron que fueran públicas y televisadas.

Los republicanos centran la atención en la relación con el financiero; legisladores de ese partido buscan que también se investigue a Donald Trump por su presunta cercanía con el empresario fallecido.

PUEDES VER: Departamento de Justicia habría eliminado documentos que incriminarían a Trump en el caso Epstein

lr.pe

La presión republicana

El presidente del comité, el republicano James Comer, afirmó que el interrogatorio llega tras meses de insistencia. “Tardamos siete meses en traer a los Clinton hasta aquí. Pero, ahora que los tenemos, vamos a hacer muchas preguntas”, declaró.

El exmandatario ha reconocido que mantuvo relación con Epstein a inicios de los años 2000, cuando voló en su avión privado en varias ocasiones en el marco de actividades vinculadas con su fundación. No obstante, sostiene que rompió vínculos antes de que fuera condenado en 2008 por intento de abuso sexual a menores de edad. Además, niega haber visitado la isla privada en el Caribe y afirma que no existen acusaciones formales en su contra.

PUEDES VER: Pakistán declara “guerra abierta” al gobierno talibán de Afganistán tras tensiones en la frontera

lr.pe

Nuevos documentos e imágenes

La investigación cobró impulso tras la publicación de millones de archivos por parte del Departamento de Justicia. Entre las revelaciones más recientes figuran fotografías que muestran a Clinton en situaciones privadas junto al delincuente, incluyendo imágenes en una bañera de hidromasaje y otra en la que aparece nadando con Ghislaine Maxwell, su esposa.

Maxwell fue condenada por su papel en la red de abuso sexual vinculada a Epstein. La mera mención en los registros, sin embargo, no constituye prueba de delito.

Hillary también compareció el jueves y rechazó tener información relevante sobre las actividades ilícitas. “Permítanme ser lo más clara posible. No la tengo”, sostuvo en un texto difundido antes de su declaración. Además, aseguró que nunca viajó en el avión del financista ni visitó su isla.

PUEDES VER: Reino Unido investiga si Epstein usó aeródromos militares para reunirse con el ex príncipe Andrés de Mountbatten-Windsor

lr.pe

Apuntan al actual presidente

El legislador Suhas Subramanyam cuestionó que la investigación se concentre únicamente en los Clinton. “Seamos realistas, hoy estamos hablando con el presidente equivocado”, afirmó, en referencia a Trump.

Epstein, quien mantenía vínculos con figuras influyentes del mundo político y empresarial, fue hallado muerto en 2019 en una cárcel de Nueva York mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual. Su muerte fue oficialmente catalogada como suicidio.

Los demócratas sostienen que la pesquisa ha sido utilizada con fines políticos, mientras que los republicanos insisten en esclarecer todas las relaciones.

