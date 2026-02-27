Tepha Loza vive días especialmente difíciles y decidió hacerlo público con un testimonio breve, pero contundente. En sus redes sociales, la exchica reality publicó una frase que encendió las alertas: “No puedo asimilar lo que estoy viviendo”, junto a una imagen tomada desde lo que sería un centro de salud.

En su mensaje, la hermana de Melissa Loza dejó en claro que su madre atraviesa un cuadro complejo y que el golpe emocional ha sido enorme para su entorno cercano. “Es mi mamá, mi mundo, mi vida”, escribió la exchica reality, al confirmar que su madre enfrenta una batalla contra el cáncer.

Foto: Instagram Tepha Loza

El doloroso mensaje de Tepha Loza por salud de su madre

Con un mensaje profundamente humano, Tepha Loza describió este episodio como el “desafío, miedo e incertidumbre más grande” que le ha tocado vivir. La publicación se viralizó por la carga emocional de sus palabras y por la falta de mayores detalles clínicos, algo que la familia ha preferido mantener en reserva.

La influencer también compartió un recuerdo reciente para mostrar lo rápido que cambió todo: contó que hace tres meses estaba comiendo con su mamá en Punta Hermosa, una escena cotidiana que hoy contrasta con la situación actual. “Las cosas pasan en un segundo”, escribió, reflejando la fragilidad del momento que vive su madre en estos momentos.

Llamado a los hijos para valorar a sus madres en vida

Más allá del dolor personal, Tepha Loza aprovechó su plataforma para dejar una reflexión dirigida a quienes la siguen. Su pedido fue claro: no dar por sentado el tiempo con los padres y demostrar afecto sin postergarlo. “Abracen a sus mamás, díganles cuánto las aman… Después es tarde”, advirtió.

En ese mensaje, la hermana de Melissa Loza enfatizó acciones simples que, según sus palabras, cobran otro significado cuando la salud se vuelve incierta. Entre ellas destacó el abrazar a la mamá sin esperar “el momento perfecto”, expresar cariño de forma explícita y aprovechar los encuentros cotidianos, aunque sean breves.