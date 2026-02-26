HOYSuscripcion LR Focus

Fuerte sismo de magnitud 5,0 sacudió Lima hoy
Fuerte sismo de magnitud 5,0 sacudió Lima hoy     
Hoy en #EpicentroElectoralRéplica | César Acuña sigue prometiendo a la ciudadanía beneficios a cambio de votos. ¿Es una jugada legal en época electoral? ¿Qué opinan los demás candidatos? Además, conversamos con Paul Jaimes.

Sociedad

Temblor en Lima: sismo de magnitud 5,0 se sintió en Cañete, según IGP

El sismo de hoy 26 de febrero se registró a 39 kilómetros al oeste de Chilca y se produjo a una profundidad de 53 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).


Temblor en Lima se sintió este 26 de febrero.
Temblor en Lima se sintió este 26 de febrero. | Composición LR

Un sismo de magnitud 5,0 se registró a las 18:21 p. m. a 36 kilómetros al oeste de Chilca, en Cañete. El temblor de hoy, 26 de febrero, tuvo una profundidad de 58 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Según el reporte oficial de la entidad, el sismo alcanzó una intensidad de IV-V en Chilca. Posteriormente al evento sísmico, se registró una réplica de magnitud 3,5 en Mala. Hasta el momento no se han reportado daños materiales mayores.

MARISEL LINARES EN PROBLEMAS Y DETIENEN A ADRIÁN VILLAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

lr.pe
Sismo de magnitud 5,0 en Lima. Foto: IGP

Sismo de magnitud 5,0 en Lima. Foto: IGP

lr.pe

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

lr.pe

¿Qué debe contener una mochila de emergencia ante un sismo?

De acuerdo con las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), una mochila de emergencia destinada a afrontar un terremoto en el Perú debe reunir insumos básicos para los primeros días luego de una emergencia.

  • Incluir toallas de mano y de baño, cepillo y pasta dental, así como jabón.
  • El botiquín de primeros auxilios debe contar con vendas, gasas, alcohol, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas y los medicamentos que utilice algún integrante de la familia.
  • Llevar dinero en efectivo, preferentemente en monedas, además de abrigo, como una manta polar y calzado adicional.
  • Incorporar agua embotellada sin gas (de medio litro), barras de cereal, alimentos enlatados y chocolates.
  • Para la comunicación y señalización, la mochila debe contener una radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves y copias de documentos personales, como el DNI o el carné de seguro.
  • Otros implementos útiles incluyen bolsas plásticas resistentes, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para cubrir pisos o techos, cinta adhesiva multiusos, tapete o alfombra para el suelo y mascarillas.
  • Finalmente, se deben agregar artículos especiales según las necesidades del hogar, como productos de uso femenino, insumos para bebés, niños y personas adultas mayores.

