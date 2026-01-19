Tragedia en Pakistán: al menos 21 muertos y 60 desaparecidos deja incendio en centro comercial

Un trágico incendio ocurrido el fin de semana por la noche en un centro comercial de Karachi, al sur de Pakistán, dejó al menos 21 personas fallecidas y 60 desaparecidas entre los escombros, según informaron los equipos de rescate. El desastre también provocó que alrededor de 30 personas resultaran heridas, muchas de las cuales fueron hospitalizadas.

El fuego comenzó el sábado por la noche en el Gul Plaza, uno de los centros comerciales más grandes y visitados de la ciudad, que cuenta con tres plantas y 1.200 tiendas, en su mayoría dedicadas a la venta de cosméticos, ropa y productos plásticos. Estos materiales, altamente inflamables, contribuyeron a que las llamas se mantuvieran activas durante más de 24 horas.

Una tragedia que enluta Pakistán

Los rescatistas retiraron los restos humanos en sacos, para luego enviarlos a realizar pruebas de ADN que permitiesen su identificación. La indignación se hizo sentir con fuerza cuando el alcalde de Karachi, Murtaza Wahab, llegó al lugar el domingo por la noche. En ese momento, un grupo de personas empezó a corear consignas contra el gobierno y a protestar por la lentitud en la respuesta de los bomberos, según informaron medios locales.

De acuerdo con los servicios de rescate, las autoridades recibieron la primera llamada de emergencia a las 10:38 p.m. del sábado (hora local), informando que las tiendas en la planta baja estaban siendo consumidas por las llamas. Cuando los bomberos llegaron al lugar, el fuego ya se había propagado a los pisos superiores y había destruido gran parte del edificio.

Las imágenes del interior del centro comercial mostraron los restos calcinados de las tiendas, mientras un resplandor naranja iluminaba la escena y las llamas seguían propagándose por todo el lugar. Los bomberos señalaron que la falta de ventilación en el Gul Plaza causó una densa columna de humo que llenó el edificio, lo que dficultó las labores de rescate y la evacuación de las personas atrapadas.

Murad Ali Shah, el ministro principal de la provincia de Sindh, que incluye Karachi, reconoció las fallas y expresó: “Admito que hay errores. No puedo decir quién es el responsable, pero se llevará a cabo una investigación y habrá consecuencias”. Por su parte, el jefe de la policía provincial, Javed Alam Odho, había indicado previamente que la causa del incendio fue una falla eléctrica, pero Shah aclaró que aún no se conoce la verdadera razón.

Incendio provocó un trabajo exhaustivo de los equipos de rescate. Foto: Reuters

Un trabajo riesgoso para los equipos de rescate

El equipo de rescatistas enfrentan constantes riesgos en sus labores. Una parte del edificio, que quedó casi completamente destruida, se desplomó la noche del domingo, mientras que el resto de la estructura presenta graves grietas, lo que genera el temor de un colapso total. Este tipo de tragedias son frecuentes en Karachi, una megaciudad de más de 15 millones de habitantes, donde las normativas de seguridad son débiles.

El cableado defectuoso, conocido como "arañas de cables", la construcción no reglamentada y la ausencia de salidas de emergencia hacen que estos mercados sean lugares peligrosos, propensos a convertirse en trampas mortales. Este evento se suma a una serie de incidentes recientes en el país, como el incendio en julio de 2024, que destruyó 300 puestos en Islamabad, o el que ocurrió un mes antes, cuando un fuego arrasó con 80 tiendas cerca de las vías del tren en Peshawar.

El relato de familiares de posibles víctimas

Shehbaz Ghulam, de 45 años, no sabe nada de su sobrino desde el sábado. "Lanzamos un llamado a las autoridades. Cualquiera que sea su estado, si lo encuentran, recobraremos la paz", dijo mientras observaba los restos humeantes del centro comercial.

“Los cuerpos saldrán destrozados de aquí. Nadie podrá reconocerlos”, comentó Qasir Khan, quien estuvo en el centro comercial esa misma noche junto a su esposa, su nuera y la madre de esta. Sus familiares también figuran entre los desaparecidos.

Cientos de personas se agolpaban alrededor del edificio mientras los equipos de rescate buscaban posibles sobrevivientes, entre ellos comerciantes que vieron cómo su esfuerzo de toda la vida se convirtió en cenizas durante la noche. “Nos hemos quedado abandonados, reducidos a cero; 20 años de duro trabajo, todo perdido”, lamentó la dueña de la tienda, Yasmeen Bano.