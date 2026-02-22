HOYSuscripcion LR Focus

Alejandro Sanz en Lima 2026: este es el setlist de los conciertos que brindará el cantante español en el Estadio Nacional

El aclamado cantante español Alejandro Sanz promete dos conciertos inolvidables en los que no faltarán clásicos de la música romántica como 'Corazón partío' y temas de su nuevo álbum '¿Y ahora qué?'.

El cantante Alejandro Sanz promete un setlist con más de 20 canciones en Lima.
El cantante Alejandro Sanz promete un setlist con más de 20 canciones en Lima. | Foto: Instagram / Alejandro Sanz

La llegada de Alejandro Sanz a Lima desató una ola de entusiasmo entre sus seguidores, que lo recibieron con cánticos y pancartas en el aeropuerto. El cantautor español se prepara para ofrecer dos conciertos inolvidables en el Estadio Nacional, donde desplegará el tour mundial '¿Y ahora qué?', un espectáculo que promete ser uno de los más comentados del año.

La expectativa no solo se centra en torno a su presencia, sino también en la lista de canciones que interpretará. El público quiere saber qué clásicos volverán a sonar y qué novedades traerá el repertorio. El setlist incluye piezas de discos emblemáticos como 'Más' y 'El alma al aire', junto con los temas de su más reciente producción, que da nombre a la gira.

Alejandro Sanz y sus dos conciertos en el Estadio Nacional

Los conciertos de Alejandro Sanz en Lima, programados para el 25 y 26 de febrero, se perfilan como eventos muy esperados este 2026. Con entradas agotadas desde semanas atrás, el cantante español de 57 años promete una puesta en escena que combina tecnología, luces y un despliegue sonoro pensado para envolver a los asistentes.

La gira '¿Y ahora qué?' refleja una etapa introspectiva de Sanz, quien busca conectar con las emociones más profundas de su audiencia. El repertorio está diseñado para recorrer distintos momentos de su trayectoria, desde los himnos que lo consagraron hasta las composiciones más recientes.

El cantante Alejandro Sanz se presentará en Lima el miércoles 25 y el jueves 26 de febrero. Foto: composición LR / Sebastián Blanco Salazar / URPI-LR

El cantante Alejandro Sanz se presentará en Lima el miércoles 25 y el jueves 26 de febrero. Foto: composición LR / Sebastián Blanco Salazar / URPI-LR

¿Cuál será el setlist de Alejandro Sanz en Perú 2026?

El corazón del espectáculo está en la selección de canciones. Alejandro Sanz ha preparado un recorrido que mezcla sus baladas románticas más emblemáticas con los temas de su nuevo álbum. Así, el público podrá revivir piezas como 'Corazón partío' y 'Amiga mía', mientras descubre la fuerza de '¿Y ahora qué?', su más reciente creación discográfica.

  • 'Desde cuándo'
  • 'Capitán Tapón'
  • 'La música no se toca'
  • 'Por bandera'
  • 'Bésame'
  • 'A la primera persona'
  • 'Mi soledad y yo'
  • 'El vino de tu boca'
  • 'Try to Save Your Song'
  • 'Quisiera ser'
  • 'Hoy no me siento bien'
  • 'Regálame la silla donde te esperé'
  • 'Amiga mía'
  • 'Deja que te bese'
  • 'Cuando nadie me ve'
  • 'El alma al aire'
  • 'Mi marciana'
  • 'Aquello que me diste'
  • 'Yo te traigo… 20 años'
  • 'No es lo mismo'
  • 'Y, ¿si fuera ella?'
  • '¿Lo ves?'
  • 'Las guapas'
  • 'Corazón partío'.

¿Quedan entradas disponibles para ver a Alejandro Sanz en Lima 2026?

Las dos fechas de Alejandro Sanz en el Estadio Nacional de Lima se encuentran totalmente agotadas, un hecho que confirma la magnitud de su convocatoria en Perú. La respuesta del público reafirma al cantante como uno de los grandes referentes de la música en español, capaz de llenar escenarios con la misma intensidad de siempre.

Su regreso, tres años después de su última presentación en el país, no solo marca un reencuentro con sus seguidores, sino también la consolidación de un vínculo artístico que se mantiene intacto. La gira '¿Y ahora qué?' se convierte así en un nuevo capítulo de esa historia compartida entre Sanz y el público peruano, que lo recibe con la misma pasión de sus primeras visitas.

