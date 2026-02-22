HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Hungría bloqueará nuevas sanciones de la UE contra Moscú hasta que Ucrania reanude el envío de petróleo ruso a su país

Budapest anuló también un préstamo de la UE de 90.000 millones de euros destinado a Kiev, quienes lo acusan de "chantaje político".

Pese a las tensiones con Kiev, tanto Hungría como Eslovaquia defienden su dependencia energética bajo las exenciones previas de la UE.
Pese a las tensiones con Kiev, tanto Hungría como Eslovaquia defienden su dependencia energética bajo las exenciones previas de la UE. | Composición LR/AFP

Hungría bloqueará el vigésimo paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, cuya aprobación estaba programada para este lunes. El ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, justificó esta medida tras el cese del suministro de petróleo mediante el oleoducto Druzhba hacia territorio húngaro y eslovaco. La interrupción del flujo ocurrió a finales de enero, como consecuencia directa de un ataque ruso que dañó la infraestructura energética en Ucrania.

El gobierno de Viktor Orbán sostiene que los combustibles de Moscú resultan vitales en la estabilidad nacional y advierte sobre un posible colapso económico si se prescinde de ellos. Pese a las tensiones con Kiev y las críticas de otros socios, tanto Budapest como Eslovaquia defienden su dependencia energética bajo las exenciones previas de la UE.

TE RECOMENDAMOS

ECLIPSE SOLAR EN ACUARIO: CAMBIOS INESPERADOS Y GIROS DE DESTINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Zelenski asegura que Ucrania no está “perdiendo la guerra” con Rusia y destaca avances territoriales

lr.pe

No procede ayuda a Ucrania

Budapest anuló un préstamo de la UE por 90.000 millones de euros diseñado para sostener la economía y defensa de Ucrania durante los próximos dos años. El ministro Szijjártó condicionó el respaldo de su administración a la reanudación del transporte de petróleo hacia territorio húngaro. Esta postura representa un desafío directo frente a la estrategia comunitaria contra la invasión rusa, pues utiliza la ayuda financiera como moneda de cambio ante sus propias necesidades energéticas.

Kiev manifestó su frustración ante esta medida y señaló que la seguridad energética de los países de Europa Central no debe entorpecer el apoyo militar. El gobierno ucraniano confía en que la presión internacional obligue a los húngaros a levantar su veto y así restablecer el flujo de asistencia económica.

PUEDES VER: Zelenski afirma que Putin no “dejará tranquila” a otras naciones de Europa y lo llama “esclavo de la guerra”

lr.pe

Acusan de chantaje a Budapest

Kiev manifiesta su indignación ante el bloqueo de Hungría y aclara que las fallas en el suministro de petróleo derivan de los ataques rusos a Druzhba y no de una decisión propia. Pese a que su portavoz Oleg Nikolenko acusa al gobierno de Viktor Orbán de chantaje "para su propio beneficio político", el ministro húngaro insiste en que "es responsabilidad de Ucrania garantizar el buen funcionamiento del oleoducto en su territorio".

Esta disputa intensifica las tensiones en la UE debido a los vínculos entre Budapest y Rusia. Mientras diversos Estados miembros exigen sanciones más severas contra Moscú, las autoridades húngaras evitan medidas drásticas bajo el argumento de proteger su economía nacional. Por su parte, el gobierno de Volodímir Zelenski sostiene que esta actitud fractura la unidad europea y fortalece la posición rusa en el conflicto bélico.

PUEDES VER: Zelenski critica a Trump por insistir en que Ucrania haga concesiones para poner fin al conflicto con Rusia: "No es justo"

lr.pe

¿Cuáles eran las sanciones de la UE contra Ucrania?

El 20º paquete de medidas contra el sector bancario y energético de Rusia de la Unión Europea consistía en frenar la invasión a Ucrania. Estos puntos establecían restricciones a las exportaciones y bloquearían el acceso de Moscú a los mercados internacionales, además de prohibiciones en tecnología y finanzas.

Sin embargo, la cohesión interna del bloque enfrenta desafíos debido al impacto económico entre los países miembros. Hungría rechaza estas políticas con el argumento de que los costos resultan insostenibles para su propia estabilidad. El mandatario Viktor Orbán sostiene una postura crítica frente a la presión de sus pares, pues reitera que "la energía rusa es irremplazable", una visión que contrasta con el compromiso de la UE hacia el apoyo a Kiev.

Notas relacionadas
Zelenski asegura que Ucrania no está “perdiendo la guerra” con Rusia y destaca avances territoriales

Zelenski asegura que Ucrania no está “perdiendo la guerra” con Rusia y destaca avances territoriales

LEER MÁS
Zelenski afirma que Putin no “dejará tranquila” a otras naciones de Europa y lo llama “esclavo de la guerra”

Zelenski afirma que Putin no “dejará tranquila” a otras naciones de Europa y lo llama “esclavo de la guerra”

LEER MÁS
Financial Times revela que Zelenski planearía nuevas elecciones y referéndum sobre tratado de paz, pero Ucrania lo niega

Financial Times revela que Zelenski planearía nuevas elecciones y referéndum sobre tratado de paz, pero Ucrania lo niega

LEER MÁS
China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Servicio Secreto de Estados Unidos mató a un hombre que intentó ingresar a la casa de Donald Trump en Florida

Servicio Secreto de Estados Unidos mató a un hombre que intentó ingresar a la casa de Donald Trump en Florida

LEER MÁS
¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

LEER MÁS
Donald Trump anuncia un aumento del 15% en los aranceles globales de EE. UU., con efecto inmediato

Donald Trump anuncia un aumento del 15% en los aranceles globales de EE. UU., con efecto inmediato

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hungría bloqueará nuevas sanciones de la UE contra Moscú hasta que Ucrania reanude el envío de petróleo ruso a su país

[ESPN 2, En Vivo] Barcelona - Levante HOY por LaLiga de España 2026: sigue el minuto a minuto

Leyenda del tenis mundial: el enigma Alejandro Olmedo

Mundo

El Papa León XIV pide la paz en Ucrania tras cuatro años de guerra: “No se puede posponer”

Las diferencias entre Irán y EE. UU. continúan pese a declaraciones positivas tras negociación, según funcionario

Servicio Secreto de Estados Unidos mató a un hombre que intentó ingresar a la casa de Donald Trump en Florida

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pablo Zevallos: “El crimen organizado es ideológicamente agnóstico y profundamente poliamoroso”

Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

José Luna Gálvez habría infringido la neutralidad electoral: JEE le da un día de plazo para dar sus descargos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025