Pese a las tensiones con Kiev, tanto Hungría como Eslovaquia defienden su dependencia energética bajo las exenciones previas de la UE. | Composición LR/AFP

Hungría bloqueará el vigésimo paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, cuya aprobación estaba programada para este lunes. El ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, justificó esta medida tras el cese del suministro de petróleo mediante el oleoducto Druzhba hacia territorio húngaro y eslovaco. La interrupción del flujo ocurrió a finales de enero, como consecuencia directa de un ataque ruso que dañó la infraestructura energética en Ucrania.

El gobierno de Viktor Orbán sostiene que los combustibles de Moscú resultan vitales en la estabilidad nacional y advierte sobre un posible colapso económico si se prescinde de ellos. Pese a las tensiones con Kiev y las críticas de otros socios, tanto Budapest como Eslovaquia defienden su dependencia energética bajo las exenciones previas de la UE.

No procede ayuda a Ucrania

Budapest anuló un préstamo de la UE por 90.000 millones de euros diseñado para sostener la economía y defensa de Ucrania durante los próximos dos años. El ministro Szijjártó condicionó el respaldo de su administración a la reanudación del transporte de petróleo hacia territorio húngaro. Esta postura representa un desafío directo frente a la estrategia comunitaria contra la invasión rusa, pues utiliza la ayuda financiera como moneda de cambio ante sus propias necesidades energéticas.

Kiev manifestó su frustración ante esta medida y señaló que la seguridad energética de los países de Europa Central no debe entorpecer el apoyo militar. El gobierno ucraniano confía en que la presión internacional obligue a los húngaros a levantar su veto y así restablecer el flujo de asistencia económica.

Acusan de chantaje a Budapest

Kiev manifiesta su indignación ante el bloqueo de Hungría y aclara que las fallas en el suministro de petróleo derivan de los ataques rusos a Druzhba y no de una decisión propia. Pese a que su portavoz Oleg Nikolenko acusa al gobierno de Viktor Orbán de chantaje "para su propio beneficio político", el ministro húngaro insiste en que "es responsabilidad de Ucrania garantizar el buen funcionamiento del oleoducto en su territorio".

Esta disputa intensifica las tensiones en la UE debido a los vínculos entre Budapest y Rusia. Mientras diversos Estados miembros exigen sanciones más severas contra Moscú, las autoridades húngaras evitan medidas drásticas bajo el argumento de proteger su economía nacional. Por su parte, el gobierno de Volodímir Zelenski sostiene que esta actitud fractura la unidad europea y fortalece la posición rusa en el conflicto bélico.

¿Cuáles eran las sanciones de la UE contra Ucrania?

El 20º paquete de medidas contra el sector bancario y energético de Rusia de la Unión Europea consistía en frenar la invasión a Ucrania. Estos puntos establecían restricciones a las exportaciones y bloquearían el acceso de Moscú a los mercados internacionales, además de prohibiciones en tecnología y finanzas.

Sin embargo, la cohesión interna del bloque enfrenta desafíos debido al impacto económico entre los países miembros. Hungría rechaza estas políticas con el argumento de que los costos resultan insostenibles para su propia estabilidad. El mandatario Viktor Orbán sostiene una postura crítica frente a la presión de sus pares, pues reitera que "la energía rusa es irremplazable", una visión que contrasta con el compromiso de la UE hacia el apoyo a Kiev.