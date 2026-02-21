HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Irán designa como organizaciones terroristas a las fuerzas armadas y aéreas de países de la Unión Europea

Teherán adoptó la medida en respuesta a la decisión del bloque europeo sobre la Guardia Revolucionaria Islámica.

Irán declara terroristas a fuerzas armadas de países de la UE. Foto: Composición LR
Irán declara terroristas a fuerzas armadas de países de la UE. Foto: Composición LR

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán informó este sábado que el país designó como organizaciones terroristas a las fuerzas navales y aéreas de los Estados miembros de la Unión Europea. La medida fue presentada como una respuesta a la decisión del bloque europeo de incluir al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica en su lista de entidades terroristas.

El comunicado oficial calificó la decisión europea como “ilegal e injustificada” y sostuvo que resulta contraria a los principios fundamentales y las normas de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. La cancillería iraní indicó además que el Gobierno adoptó la medida sobre la base del principio de reciprocidad establecido en su legislación nacional.

Donald Trump anuncia un aumento del 15% en los aranceles globales de EE. UU., con efecto inmediato

lr.pe

¿En qué ley iraní se basa la decisión de declarar terroristas a las fuerzas armadas de los países de la UE?

Las autoridades iraníes señalaron que la designación se fundamenta en el Artículo 7 de la Ley sobre “Acción Recíproca en Respuesta a la Designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como Organización Terrorista por los EEUU”, aprobada en 2019. Según el texto oficial, esta normativa establece la aplicación de medidas equivalentes frente a países que respalden decisiones dirigidas contra la Guardia Revolucionaria Islámica.

El Ministerio iraní indicó que la Guardia Revolucionaria Islámica constituye uno de los pilares de las fuerzas armadas del país. De acuerdo con la posición oficial, la inclusión de este cuerpo en una lista de organizaciones terroristas activa los mecanismos previstos en la legislación mencionada.

La normativa señala que “todos aquellos países que de cualquier manera cumplan o apoyen la decisión estadounidense de declarar al CGRI como una organización terrorista serán sujetos a una acción recíproca”. Las autoridades iraníes señalaron que la decisión actual se adoptó conforme a ese principio jurídico.

El expríncipe Andrés, el hijo favorito de Isabel II que desató la peor crisis de la monarquía británica por su vínculo con Epstein

lr.pe

¿Cuántos países de la Unión Europea quedaron sujetos a la ley iraní de acción recíproca?

El Gobierno iraní indicó que las fuerzas navales y aéreas de 27 Estados miembros del bloque europeo quedaron sujetas a la Ley sobre Acción Recíproca. Entre los países mencionados figuran Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Chipre y Croacia.

La lista también incluye Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría e Irlanda. Asimismo, aparecen Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo y Malta dentro de los Estados alcanzados por la medida.

Otros países mencionados son Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia. De acuerdo con la información oficial, las fuerzas armadas aéreas y navales de todos estos Estados quedan comprendidas dentro de la acción recíproca anunciada por Teherán.

Zelenski asegura que Ucrania no está "perdiendo la guerra" con Rusia y destaca avances territoriales

lr.pe

¿Qué acciones de Estados Unidos elevaron las tensiones con Irán?

Las tensiones se desarrollaron en un contexto marcado por el aumento de la presencia militar de Estados Unidos en la región occidental de Asia. El texto señala además amenazas reiteradas de potenciales ataques militares contra Irán.

La situación también coincidió con pruebas de misiles de largo alcance realizadas por la república islámica en el Estrecho de Ormuz, en medio de un escenario de presión internacional relacionado con su programa nuclear.

