HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Trump anuncia el envío de un "buque hospital" a Groenlandia, pero el país lo rechaza: "No es necesaria"

Dinamarca expresó su sorpresa por la falta de comunicación sobre la iniciativa, destacando que su sistema de salud funciona correctamente. La primera ministra reafirmó la importancia de la independencia en la atención médica en el país.

El anuncio coincidió con la evacuación de un miembro de la tripulación de un submarino estadounidense. Foto: Composición LR/AFP.
El anuncio coincidió con la evacuación de un miembro de la tripulación de un submarino estadounidense. Foto: Composición LR/AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el envío de un buque hospital a Groenlandia. A través de su plataforma Truth Social, indicó que el USNS Mercy está en camino para proporcionar atención médica a los habitantes de la isla, aunque sin especificar cifras ni detalles sobre los beneficiarios.

El anuncio coincidió con la evacuación de un miembro de la tripulación de un submarino estadounidense hacia el hospital de Nuuk, tras una urgencia médica. Su publicación iba acompañada de una imagen —presuntamente generada por inteligencia artificial— que muestra al navío de 272 metros habitualmente estacionado en el sur de California.

TE RECOMENDAMOS

LO QUE PASA CUANDO SANAS TU ENERGÍA FEMENINA (IMPACTANTE) | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Este movimiento se da en el contexto de la creciente competencia geopolítica en el Ártico, donde Rusia y China amplían su influencia. Trump afirmó que la isla europea y sus recursos son clave para la seguridad nacional de EE. UU., generando malestar en Europa, especialmente en Dinamarca, que mantiene la soberanía sobre la isla.

PUEDES VER: El índice de aprobación de Trump cae a menos del 37% en EE.UU. previo al discurso sobre el Estado de la Unión, según encuesta de CNN

lr.pe

Rechazo en territorio europeo

El gobierno danés reaccionó al comunicado y destacó que no habían sido informados previamente de este plan. Troels Lund Poulsen, ministro de Defensa, declaró a la emisora pública DR, que "no es necesaria una iniciativa sanitaria especial en Groenlandia" o esfuerzos especiales en términos de asistencia médica, refiriéndose al buen funcionamiento del sistema.

Este comentario se alinea con lo que establece el Consejo Nórdico, que asegura que los ciudadanos tienen derecho a atención médica gratuita, incluidos medicamentos con receta. A pesar de esta información, no se especificaron las razones detrás de la propuesta del líder republicano de intervenir en el sistema de salud.

Por su parte, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, pareció hacer referencia al tema sin mencionarlo directamente. A través de una publicación en Instagram, expresó su satisfacción por vivir en un país con un sistema de salud accesible y gratuito para todos. Su declaración no solo subraya la independencia sanitaria, sino también la posible incomodidad que podría generar la intervención externa.

Notas relacionadas
Rusia advierte medidas "técnico-militares" si países de Occidente militarizan Groenlandia

Rusia advierte medidas "técnico-militares" si países de Occidente militarizan Groenlandia

LEER MÁS
Canadá y Francia establecen consulados en Groenlandia como muestra de apoyo frente a tensiones con EE. UU.

Canadá y Francia establecen consulados en Groenlandia como muestra de apoyo frente a tensiones con EE. UU.

LEER MÁS
Trump afirma que EE.UU. tendrá soberanía sobre sus bases militares en Groenlandia tras preacuerdo con la OTAN

Trump afirma que EE.UU. tendrá soberanía sobre sus bases militares en Groenlandia tras preacuerdo con la OTAN

LEER MÁS
China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

LEER MÁS
El abandonado hotel en la Cordillera de los Andes que obtuvo el récord por ser el más alto del mundo: 4.300 m.sn.m

El abandonado hotel en la Cordillera de los Andes que obtuvo el récord por ser el más alto del mundo: 4.300 m.sn.m

LEER MÁS
Estados Unidos brindó información clave que propició operación militar para acabar con 'El Mencho', líder del CJNG

Estados Unidos brindó información clave que propició operación militar para acabar con 'El Mencho', líder del CJNG

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump anuncia el envío de un "buque hospital" a Groenlandia, pero el país lo rechaza: "No es necesaria"

Poder Judicial dicta impedimento de salida del país contra Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano

River Plate anuncia la salida de Marcelo Gallardo como director técnico tras los malos resultados

Mundo

Militares acaban con la vida de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante operativo en México

Arrestan a Peter Mandelson, exembajador británico en EE.UU., acusado de pasar información confidencial a Epstein cuando era ministro

Tormenta invernal histórica en noreste de EE.UU.: declaran estado de emergencia en Nueva York y prohiben viajes por vientos extremos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Wolfgang Grozo: ¿quién es el candidato de Integridad Democrática que empieza a subir en las encuestas?

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Accidente de helicóptero de la FAP: este martes inicia rescate de cuerpos tras caminata de hasta seis horas en Chala

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025