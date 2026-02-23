El anuncio coincidió con la evacuación de un miembro de la tripulación de un submarino estadounidense. Foto: Composición LR/AFP.

El anuncio coincidió con la evacuación de un miembro de la tripulación de un submarino estadounidense. Foto: Composición LR/AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el envío de un buque hospital a Groenlandia. A través de su plataforma Truth Social, indicó que el USNS Mercy está en camino para proporcionar atención médica a los habitantes de la isla, aunque sin especificar cifras ni detalles sobre los beneficiarios.

El anuncio coincidió con la evacuación de un miembro de la tripulación de un submarino estadounidense hacia el hospital de Nuuk, tras una urgencia médica. Su publicación iba acompañada de una imagen —presuntamente generada por inteligencia artificial— que muestra al navío de 272 metros habitualmente estacionado en el sur de California.

Este movimiento se da en el contexto de la creciente competencia geopolítica en el Ártico, donde Rusia y China amplían su influencia. Trump afirmó que la isla europea y sus recursos son clave para la seguridad nacional de EE. UU., generando malestar en Europa, especialmente en Dinamarca, que mantiene la soberanía sobre la isla.

Rechazo en territorio europeo

El gobierno danés reaccionó al comunicado y destacó que no habían sido informados previamente de este plan. Troels Lund Poulsen, ministro de Defensa, declaró a la emisora pública DR, que "no es necesaria una iniciativa sanitaria especial en Groenlandia" o esfuerzos especiales en términos de asistencia médica, refiriéndose al buen funcionamiento del sistema.

Este comentario se alinea con lo que establece el Consejo Nórdico, que asegura que los ciudadanos tienen derecho a atención médica gratuita, incluidos medicamentos con receta. A pesar de esta información, no se especificaron las razones detrás de la propuesta del líder republicano de intervenir en el sistema de salud.

Por su parte, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, pareció hacer referencia al tema sin mencionarlo directamente. A través de una publicación en Instagram, expresó su satisfacción por vivir en un país con un sistema de salud accesible y gratuito para todos. Su declaración no solo subraya la independencia sanitaria, sino también la posible incomodidad que podría generar la intervención externa.