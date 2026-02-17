HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Tensión en Gaza: menor de edad fallece por disparos del Ejército israelí tras acusarlo de cruzar la Línea Amarilla

Las Fuerzas de Defensa Israelíes afirmaron que el menor representaba una amenaza y lo catalogaron como "terrorista".

Desde octubre de 2023, más de 72.000 palestinos han muerto en Gaza a manos de Israel, incluyendo 20.000 niños, según Hamás.
Desde octubre de 2023, más de 72.000 palestinos han muerto en Gaza a manos de Israel, incluyendo 20.000 niños, según Hamás. | AFP | Imagen referencial

El martes 17 de febrero, el Ejército de Israel disparó contra un niño palestino, al cual acusaron de terrorismo, bajo el argumento de cruzar la zona conocida como Línea Amarilla, un territorio ubicado al norte de la Franja de Gaza que la divide, desde octubre de 2025, en un lado controlado por Palestina y el otro por Israel.

"Tras la identificación, las Fuerzas de Defensa eliminaron al terrorista", afirmó el cuerpo militar a través de un comunicado.

El proyectil fue lanzado desde un dron

Yusef Rasem Asaliya, de 12 años, fue el niño palestino que murió por el impacto de un misil disparado por un dron de Israel en Jabalia, según reveló la agencia de noticias Wafa. "Hoy martes, las tropas que operan en el norte de la Franja de Gaza, de conformidad con el acuerdo de alto el fuego, identificaron a un terrorista que cruzó la línea amarilla y se acercó a las tropas, lo que representaba una amenaza inminente para su seguridad", se lee en el escrito.

En un segundo comunicado emitido por el Ejército, el Gobierno dijo que se realizaron acciones militares contra "la infraestructura terrorista subterránea", donde afirman haber encontrado una serie de armamento —incluidos un cohete RPG o 'antitanque' y un artefacto explosivo— presuntamente utilizado por soldados entrenados por la organización yihadista Hamás.

Según la institución, sin pruebas concretas que avalen su argumento, estas armas serían utilizadas "para dañar a los soldados que operan en la zona".

Muertes en la Franja de Gaza

La Línea Amarilla es una demarcación militar que divide la Franja de Gaza, dejando más de la mitad del territorio bajo control directo de Israel, como parte de los acuerdos concretados entre naciones para acceder a un alto al fuego temporal. Sin embargo, a pesar de la presunta tregua, más de 600 gazatíes murieron por parte del Ejército israelí al domingo 15 de febrero.

Dicha frontera interna separa las zonas de concentración de desplazados de las áreas ocupadas por el Ejército de Jerusalén, impidiendo que la población palestina regrese a sus hogares o acceda a sus tierras agrícolas. Operativamente, funciona como una zona de exclusión letal, lo que la ha convertido en un punto crítico de mortalidad.

Según datos publicados por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás y citados por EFE, desde que Israel comenzó a atacar Gaza, en octubre de 2023, hasta la fecha, murieron más de 72.000 palestinos, entre ellos 20.000 niños, por ataques de su fuerza letal y más de 171.700 personas resultaron heridas de gravedad, con amputaciones y lesiones permanentes.

