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Venezuela se proclamó campeón mundial de béisbol por primera vez y presidenta declara día no laborable como festejo

Tras vencer 3-2 al 'Dream Team' de Estados Unidos por el Clásico Mundial de Béisbol, la presidenta Delcy Rodríguez decretó este miércoles como Día de Júbilo Nacional no laborable en el país llanero.

Venezuela no había participado de las tres últimas ediciones del torneo. Foto: World Baseball Classic
Venezuela no había participado de las tres últimas ediciones del torneo. Foto: World Baseball Classic

Venezuela hizo historia al vencer a Estados Unidos en la gran final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El equipo sudamericano se impuso 3-2 a la escuadra norteamericana en Miami y de esta forma conquistó por primera vez el título del certamen, un hito que provocó alegría general en el país llanero e incluso motivó a la presidenta, Delcy Rodríguez, a declarar feriado nacional.

“He decidido decretar mañana (miércoles) como Día de Júbilo Nacional, no laborable, con excepción de los trabajadores de servicios esenciales, para que nuestra juventud salga a las plazas, a los parques y a las canchas a festejar”, anunció la mandataria a través de su cuenta de X.

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Venezuela es campeón mundial de béisbol por primera vez

El último martes 17 de marzo, en el estadio LoanDepot Park de Miami, Venezuela dio el batacazo derrotar al que muchos consideraban el 'Dream Team' de los Estados Unidos. El tercera base Eugenio Suárez, el jardinero central Javier Sanofa y el lanzador Daniel Palencia fueron claves para esta histórica victoria.

"¿Qué puedo decir? Es increíble. Nadie creía en Venezuela, pero hoy ganamos el campeonato. Esta es una celebración para toda Venezuela", declaró Suárez tras conquistar el trofeo. Antes de este campeonato, Venezuela solo había conseguido un tercer puesto, en el 2009.

¿Qué resultados consiguió Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol?

De los siete partidos que disputó en esta edición del certamen, el equipo venezolano apenas perdió uno, por la fase de grupos. Su triunfo más abultado lo obtuvo contra Israel, al que apabulló por un marcador de 11-3.

  • Estados Unidos 2-3 Venezuela | final
  • Italia 2-4 Venezuela | semifinal
  • Japón 5-8 Venezuela | cuartos de final
  • Venezuela 5-7 República Dominicana | fase de grupos
  • Nicaragua 0-4 Venezuela | fase de grupos
  • Venezuela 11-3 Israel | fase de grupos
  • Venezuela 6-2 Países Bajos | fase de grupos.
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