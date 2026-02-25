España desclasifica documentos secretos del 23F para esclarecer el intento de golpe de Estado de 1981

La medida del Gobierno, defendida por el presidente Pedro Sánchez, busca fomentar la transparencia democrática y preservar la memoria histórica. | Foto: captura de video

España desclasificó documentos reservados sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, conocido como 23F, con el objetivo de arrojar luz acerca de uno de los episodios más críticos de su historia democrática. Los archivos, que permanecieron bajo confidencialidad durante 45 años, ya están disponibles para consulta pública a través de la página oficial del Ejecutivo.

La decisión busca fortalecer el acceso a la memoria histórica y facilitar el análisis de los hechos que pusieron en riesgo el orden constitucional. Según el Gobierno español, la apertura de estos registros permitirá a investigadores y ciudadanos conocer detalles inéditos en cuanto a la planificación, ejecución y consecuencias de la asonada militar.

Archivos revelan comunicaciones y planificación del intento golpista

Los documentos incluyen transcripciones de llamadas telefónicas, notas de inteligencia, croquis y reportes oficiales elaborados antes, durante y después del asalto al Congreso, liderado por el teniente coronel Antonio Tejero. El Ejecutivo señala que el material procede de los ministerios del Interior, Defensa y Exteriores, y se organiza en 153 unidades documentales disponibles en formato digital.

Según la agencia EFE, uno de los más relevantes recoge una conversación entre el exdirigente civil Juan García Carrés y Tejero mientras este se encontraba dentro del Parlamento. En el diálogo, el interlocutor le transmite mensajes de apoyo y le pide resistir, mientras el guardia civil intenta tranquilizar a su entorno en medio de la incertidumbre generada por la operación.

El Gobierno defiende la medida como un ejercicio de transparencia democrática

El presidente Pedro Sánchez sostuvo que la iniciativa responde a la necesidad de “saldar una deuda histórica con la ciudadanía”. Según sus declaraciones, el acceso a estos informes es esencial para preservar la memoria colectiva y evitar la difusión de versiones distorsionadas sobre lo ocurrido.

Por su parte, la portavoz gubernamental, Elma Saiz, afirmó que los documentos podrán ser consultados por historiadores, investigadores y el público en general. De acuerdo con la funcionaria, esta medida contribuirá a combatir la desinformación y permitirá un análisis riguroso de los acontecimientos que marcaron la transición democrática.

El papel del rey Juan Carlos I vuelve al centro del debate histórico

Entre los registros destaca correspondencia internacional relacionada con la crisis institucional, incluida una carta enviada por el entonces presidente estadounidense Ronald Reagan al rey Juan Carlos I, en la que expresa su respaldo al monarca por su actuación durante la emergencia. Según la prensa española, el mensaje valoró la firmeza del jefe de Estado en defensa del orden constitucional frente a la amenaza militar.

Según con fuentes de la Casa Real citadas por medios locales, la institución recibió con tranquilidad la publicación de estos textos. El análisis de esta documentación podría aportar nuevos elementos sobre la respuesta institucional al levantamiento y el papel desempeñado por las autoridades en la defensa del sistema democrático.

