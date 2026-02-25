HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

¿Quién manda en el Gobierno de José María Balcázar? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

Uno de los países más áridos del mundo invierte hasta millones de dólares en megaproyecto que dará acceso al agua a más de 11 millones de personas

Financiado con capital privado y aportes internacionales, el proyecto contempla también una planta solar para asegurar un suministro energético sostenible y eficiente en el proceso de desalinización.

Jordania inicia un ambicioso proyecto de desalinización para garantizar agua potable a millones de habitantes.
Jordania inicia un ambicioso proyecto de desalinización para garantizar agua potable a millones de habitantes. | Foto: Composición LR

Jordania, considerado uno de los territorios con mayor escasez hídrica del planeta, puso en marcha un ambicioso proyecto de desalinización destinado a garantizar el suministro de agua potable a millones de habitantes. La iniciativa contempla la construcción de una planta en la ciudad costera de Áqaba y un acueducto de aproximadamente 450 kilómetros hasta Amán, con el objetivo de transformar el acceso al recurso en el país.

El plan, respaldado por un consorcio internacional liderado por empresas francesas, busca asegurar hasta el 40% del abastecimiento nacional y reducir la dependencia de acuíferos subterráneos. Las autoridades consideran esta infraestructura como una solución estratégica frente a décadas de racionamiento y creciente presión sobre las reservas naturales.

TE RECOMENDAMOS

PILATES: BENEFICIOS REALES, MITOS Y CÓMO TRANSFORMA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: El tren bala que romperá récord de velocidad en América Latina con 350 km/h y reducirá el tiempo de viaje entre dos ciudades históricas

lr.pe

Una respuesta estructural a la crisis hídrica nacional

La nación de Oriente Medio enfrenta una situación crítica, con una disponibilidad promedio de apenas 90 metros cúbicos de agua por persona al año, muy por debajo de los estándares internacionales. Esta escasez ha obligado a aplicar restricciones periódicas, dejando a numerosas comunidades con acceso limitado al recurso durante varios días a la semana.

Ante este escenario, el gobierno impulsó el Proyecto de Desalinización y Distribución de Agua Áqaba-Amán, considerado el mayor desarrollo de infraestructura hídrica en su historia. La iniciativa busca atender las necesidades de una población de más de 11 millones de habitantes y reforzar la estabilidad económica y social mediante un suministro más confiable.

PUEDES VER: Este animal posee el organismo más grande de la Tierra y superaría el récord de las ballenas: sus tentáculos atraen a las presas

lr.pe

Una planta de última generación y un sistema de transporte a gran escala

La futura instalación utilizará tecnología de ósmosis inversa para convertir el agua del mar Rojo en potable, mediante un proceso que elimina sales e impurezas. Esta capacidad permitirá generar un volumen suficiente a fin de abastecer centros urbanos densamente poblados y aliviar el déficit en las zonas más afectadas.

El sistema se complementará con un acueducto de largo alcance y cinco estaciones de bombeo diseñadas con el objetivo de transportar el recurso desde el nivel del mar hasta regiones ubicadas a más de 1.000 metros de altitud. Además, se ampliarán reservorios existentes que integren el nuevo flujo y estabilicen la distribución en todo el territorio.

Inversión internacional y energía renovable para garantizar sostenibilidad

El proyecto, estimado entre 5.000 y 6.000 millones de dólares, será financiado por medio de una combinación de capital privado y aportes de organismos multilaterales. El modelo contempla que el consorcio encargado opere la infraestructura durante 30 años antes de transferirla al Estado, lo que permitirá consolidar su funcionamiento a largo plazo.

Como parte de su diseño, también se construirá una planta solar con capacidad de 281 megavatios para suministrar cerca del 28% de la energía necesaria para la operación. Esta medida reducirá costos operativos, limitará las emisiones contaminantes y fortalecerá la seguridad hídrica a través de un sistema más eficiente y sostenible.

Notas relacionadas
Mueren alrededor de 23 personas y más de 400 son desplazadas tras las fuertes lluvias que azotaron el sureste de Brasil

Mueren alrededor de 23 personas y más de 400 son desplazadas tras las fuertes lluvias que azotaron el sureste de Brasil

LEER MÁS
Científicos españoles crean asfalto para pistas y carreteras con colillas de cigarrillos: proyecto fue cofinanciado por China

Científicos españoles crean asfalto para pistas y carreteras con colillas de cigarrillos: proyecto fue cofinanciado por China

LEER MÁS
Este animal posee el organismo más grande de la Tierra y superaría el récord de las ballenas: sus tentáculos atraen a las presas

Este animal posee el organismo más grande de la Tierra y superaría el récord de las ballenas: sus tentáculos atraen a las presas

LEER MÁS
China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diosdado Cabello se convierte en el objetivo principal de EE. UU. tras la muerte de 'El Mencho', con recompensa histórica

Diosdado Cabello se convierte en el objetivo principal de EE. UU. tras la muerte de 'El Mencho', con recompensa histórica

LEER MÁS
¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

LEER MÁS
La caída 'El Mencho', uno de los criminales más buscados y temidos de México

La caída 'El Mencho', uno de los criminales más buscados y temidos de México

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump adjudicó a Estados Unidos la operación contra "El Mencho", pero Sheinbaum se lo habría contado por llamada

Un descubrimiento “maravilloso” en el Sáhara: una nueva especie de dinosaurio de 13 metros con una cresta de colores

¿A qué hora juega Real Madrid vs Benfica EN VIVO HOY por la vuelta de los playoffs de la Champions League 2026?

Mundo

Trump adjudicó a Estados Unidos la operación contra "El Mencho", pero Sheinbaum se lo habría contado por llamada

Diosdado Cabello se convierte en el objetivo principal de EE. UU. tras la muerte de 'El Mencho', con recompensa histórica

Irán está cerca de acordar con China la compra de misiles de crucero antibuque en medio de las crecientes tensiones con EE.UU.

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José María Balcázar llega a Arequipa por emergencia de lluvias: presidente arriba con Denisse Miralles y ministros

Balcázar señala en vivo desconocer la crisis en Arequipa por lluvias: "Recién me entero"

César Acuña reconoce que llamó a Hernando de Soto antes de la juramentación: "No fue para pedir ministerios"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025