HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Marisel Linares si sabía que Adrián Villar conducía su auto tras el choque | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Fútbol Peruano

'Puma' Carranza indignado por la denuncia de Alianza Lima contra DT y jugadores de Universitario: "Nunca he visto esto"

El exfutbolista peruano no podía creer que Alianza Lima haya elevado una queja ante la Comisión Disciplinaria para que se investiguen los hechos ocurridos tras el empate de Universitario contra Sporting Cristal.

'Puma' Carranza criticó a Alianza Lima por denuncia contra Universitario. Foto: composición LR/La Interna
'Puma' Carranza criticó a Alianza Lima por denuncia contra Universitario. Foto: composición LR/La Interna

Alianza Lima presentó una denuncia contra Universitario ante la Comisión Disciplinaria de la Liga 1. De acuerdo al periodista Kevin Pacheco, la institución blanquiazul elevó un reclamo para que se investiguen los hechos ocurridos con Javier Ranal, Jairo Concha y Caín Fara tras el empate 2-2 contra Sporting Cristal. Al respecto, el 'Puma' Carranza no fue ajeno a esta situación y expresó su molestia.

El ídolo de la ‘U’ aseguró que nunca vivió una situación similar cuando era jugador profesional. Incluso recordó que, en 1986, un grupo de aficionados victorianos ingresó al estadio Lolo Fernández sin que se produjera ningún tipo de reclamo.

PUEDES VER: Antonio Rizola y su dura opinión sobre Ysabella Sánchez en Sudamericano de Vóley: El rendimiento no fue tan alto como esperaba

lr.pe

'Puma' Carranza indignado por denuncia de Alianza Lima contra Universitario

Del mismo modo, el ‘Puma’ sostuvo que en la actualidad varios clubes buscan imponerse a toda costa. No obstante, señaló que si algunos protagonizan actos violentos o agreden verbalmente al comando técnico del equipo contrario, deben ser sancionados, ya que perjudican al fútbol peruano.

"Nunca he visto esto, estos reclamos nunca se han visto. En 1986 campeonamos y Alianza Lima se metió al Lolo Fernández. Todos quieren ganar de alguna manera y si tú comienzas a hacer desmanes o estás insultando o te metes con el cuerpo técnico, te tienen que suspender. Esto no puede ser", señaló en el programa 'La interna'.

PUEDES VER: Juan Pablo Goicochea no lamenta haberse ido del Perú: Me he dado cuenta de lo que realmente es el nivel competitivo

lr.pe

¿Qué pasó con Universitario tras el empate contra Sporting Cristal?

En un clip que se difundió rápidamente en redes sociales, se aprecia a Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Farra enfrascados en una acalorada discusión con aficionados de Cristal, a quienes se les escucha llamarles “gallinas”.

Las imágenes muestran cómo el entrenador y los futbolistas confrontan a quienes lanzaron los insultos. No obstante, la situación no pasó a mayores, ya que finalmente fueron conducidos hacia los túneles.

Notas relacionadas
‘Puma’ Carranza y su análisis tras críticas al debut de Sekou Gassama en Universitario: “Él no tiene la culpa”

‘Puma’ Carranza y su análisis tras críticas al debut de Sekou Gassama en Universitario: “Él no tiene la culpa”

LEER MÁS
'Puma' Carranza asegura que Paolo Guerrero se echó la culpa por penal fallado de Eryc Castillo ante 2 de Mayo: "Lo está defendiendo"

'Puma' Carranza asegura que Paolo Guerrero se echó la culpa por penal fallado de Eryc Castillo ante 2 de Mayo: "Lo está defendiendo"

LEER MÁS
‘Loco’ Vargas comparó al ‘Puma’ Carranza con Francesco Totti y Paolo Maldini por hacer su carrera solo en Universitario: “Es lo mismo”

‘Loco’ Vargas comparó al ‘Puma’ Carranza con Francesco Totti y Paolo Maldini por hacer su carrera solo en Universitario: “Es lo mismo”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fixture de la Liga 1 Torneo Apertura: fecha, hora y canal para ver los partidos por la fecha 5

Fixture de la Liga 1 Torneo Apertura: fecha, hora y canal para ver los partidos por la fecha 5

LEER MÁS
Carlos Zambrano podría llegar a Atlético Grau, club colero de la Liga 1, tras su salida de Alianza Lima: "Está en su radar"

Carlos Zambrano podría llegar a Atlético Grau, club colero de la Liga 1, tras su salida de Alianza Lima: "Está en su radar"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Matrícula Digital 2026: Minedu abre nueva fase para escolares que no alcanzaron vacante en colegios

Marisel Linares es separada definitivamente de Willax tras la muerte de Lizeth Marzano: “No pertenece más”

Real Madrid vs Benfica EN VIVO HOY por los playoffs de la Champions League 2026: empate 1-1 en el Bernabéu

Fútbol Peruano

Carlos Zambrano podría llegar a Atlético Grau, club colero de la Liga 1, tras su salida de Alianza Lima: "Está en su radar"

Fixture de la Liga 1 Torneo Apertura: fecha, hora y canal para ver los partidos por la fecha 5

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: resultados de la fecha 4 en el Torneo Apertura

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña llama a Rafael López Aliaga el "candidato de la inestabilidad": "Está desesperado"

José María Balcázar en Arequipa: alcaldes denuncia inacción y presupuesto de S/100 mil por distrito

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025