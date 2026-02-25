Alianza Lima presentó una denuncia contra Universitario ante la Comisión Disciplinaria de la Liga 1. De acuerdo al periodista Kevin Pacheco, la institución blanquiazul elevó un reclamo para que se investiguen los hechos ocurridos con Javier Ranal, Jairo Concha y Caín Fara tras el empate 2-2 contra Sporting Cristal. Al respecto, el 'Puma' Carranza no fue ajeno a esta situación y expresó su molestia.

El ídolo de la ‘U’ aseguró que nunca vivió una situación similar cuando era jugador profesional. Incluso recordó que, en 1986, un grupo de aficionados victorianos ingresó al estadio Lolo Fernández sin que se produjera ningún tipo de reclamo.

'Puma' Carranza indignado por denuncia de Alianza Lima contra Universitario

Del mismo modo, el ‘Puma’ sostuvo que en la actualidad varios clubes buscan imponerse a toda costa. No obstante, señaló que si algunos protagonizan actos violentos o agreden verbalmente al comando técnico del equipo contrario, deben ser sancionados, ya que perjudican al fútbol peruano.

"Nunca he visto esto, estos reclamos nunca se han visto. En 1986 campeonamos y Alianza Lima se metió al Lolo Fernández. Todos quieren ganar de alguna manera y si tú comienzas a hacer desmanes o estás insultando o te metes con el cuerpo técnico, te tienen que suspender. Esto no puede ser", señaló en el programa 'La interna'.

¿Qué pasó con Universitario tras el empate contra Sporting Cristal?

En un clip que se difundió rápidamente en redes sociales, se aprecia a Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Farra enfrascados en una acalorada discusión con aficionados de Cristal, a quienes se les escucha llamarles “gallinas”.

Las imágenes muestran cómo el entrenador y los futbolistas confrontan a quienes lanzaron los insultos. No obstante, la situación no pasó a mayores, ya que finalmente fueron conducidos hacia los túneles.