Mundo

Evo Morales enfrentará juicio oral por presunta trata agravada de personas tras cierre de la investigación fiscal

El fiscal Ernesto Mogro aseveró que el expresidente de Bolivia podría enfrentar una nueva orden de detención si no se presenta al requerimiento judicial.

Evo Morales es acusado de abusar de una joven de 15 años en 2016.
Evo Morales es acusado de abusar de una joven de 15 años en 2016.

Evo Morales irá a juicio oral luego de que la Fiscalía Departamental de Tarija concluyera las investigaciones en contra del expresidente por una acusación de trata agravada de personas. Por este proceso enfrenta una orden de aprehensión. El fiscal Ernesto Mogro detalló que ahora el Tribunal de Justicia se encargará de emitir las notificaciones a los involucrados e iniciar la fase de juzgamiento.

"El Ministerio Público ya presentó la prueba de cargo correspondiente que se producirá durante el juicio oral, público y contradictorio. Solamente estamos a la espera de que el Poder Judicial pueda realizar las citaciones correspondientes", informó Mogro. Adelantó que el exmandatario boliviano podría enfrentar una nueva orden de detención si se ausenta al requerimiento judicial.

lr.pe

Acusación y refugio

Morales es acusado de abusar de una joven de 15 años en 2016, cuando lideraba Bolivia. Los informes preliminares indican que tuvo una hija con la menor. La investigación comenzó tras la inscripción de la bebé en el registro civil de Yacuiba. En septiembre de 2024, la fiscal departamental Sandra Gutiérrez formalizó la acusación por el delito de trata agravada de personas sobre el exjefe de Estado.

En la denuncia también fueron incluidos los padres de la presunta víctima por supuestamente haber actuado en complicidad y recibir favores políticos. La joven, identificada con las iniciales Cindy S.V.P., y su hija permanecen en Argentina desde agosto de 2025. Ambas recibieron refugio diplomático de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) luego de denunciar hostigamiento y persecución por autoridades del gobierno.

lr.pe

Morales se declara víctima de persecución

El expresidente de Bolivia fue declarado en rebeldía el 17 de enero de 2025 por no presentarse a dos citaciones judiciales. La Justicia congeló cuentas bancarias y emitió una orden de captura contra Morales. Sin embargo, desde septiembre de 2024, se encuentra refugiado en su bastión político, donde seguidores mantienen una vigilia para evitar su captura.

El jueves 19 de febrero de 2026, después de haber desaparecido por una convalecencia de salud, reapareció en un acto público realizado en la localidad de Chimoré. Allí, se autodenominó un "perseguido político", un proceso que, según él, "comenzó con el régimen de facto de Jeanine Áñez y continuó con el gobierno de Luis Arce". Morales aseguró que lo "condenaron y lincharon mediáticamente por un delito inexistente, sin una víctima real".

"Reabrieron un caso cerrado por falta de pruebas y se inventaron otro delito: trata. No respetaron el mandato constitucional ni el principio universal de presunción de inocencia, ni el debido proceso", arguyó. En declaraciones a la agencia de noticias EFE, el subcomandante policial Juan Román Peña aseveró que se ejecutará la orden de captura contra el líder cocalero "en el momento, modo y lugar oportunos", aunque adelantó que no puede develar la estrategia de aprehensión.

