Personajes inmortales: los artistas que darán vida a la pareja imperial del Inti Raymi en Cusco

La Ciudad Imperial oficializó a los actores que encarnarán al Inka y la Qoya en la ceremonia más importante del Tawantinsuyo este 24 de junio.

Los actores encarnarán a la pareja imperial este 24 de junio en la explanada de Sacsayhuamán. Foto: Luis Álvarez, La República
Los actores encarnarán a la pareja imperial este 24 de junio en la explanada de Sacsayhuamán. Foto: Luis Álvarez, La República

Cusco ya vive con intensidad sus Fiestas Jubilares 2026, cuyo acto central es la escenificación del Inti Raymi o Fiesta del Sol, la ceremonia ancestral más importante del Tawantinsuyo. Esta representación, instaurada en 1944 por un grupo de intelectuales cusqueños inspirados en las viejas crónicas, se ha mantenido casi de manera ininterrumpida como una reivindicación histórica y cultural del mundo andino.

Desde entonces, la palabra 'aniversario' fue desplazada para dar paso a 'fiestas jubilares’, en un gesto simbólico que reafirma la identidad de la capital histórica del Perú.

La pareja imperial

En una ceremonia protocolar realizada la mañana de este martes, fueron presentados oficialmente los artistas que encarnarán a la pareja imperial este 24 de junio en la explanada de Sacsayhuamán.

El actor David Ancca Cuyo asumirá, por sexta vez, el papel del Inka Pachakuteq. Natural de la provincia de Espinar, es docente de Lengua y Literatura en la Universidad de Arte Diego Quispe Tito y cuenta con formación artística bajo la guía del primer actor nacional Reynaldo Arenas.

Su trayectoria y dominio del quechua lo han consolidado como uno de los intérpretes más sólidos para representar al soberano del imperio del sol.

David Ancca y Helen Quiñones protagonizaran a la pareja imperial. Foto: Luis Álvarez, La República

David Ancca y Helen Quiñones protagonizaran a la pareja imperial. Foto: Luis Álvarez, La República

“Será una experiencia mágica compartir este rol con Helen (la Qoya), con quien ya he trabajado. La pareja imperial representa el yanantin, que significa complementariedad; la Qoya era una mujer atenta y partícipe de las decisiones del Inka”, señaló Ancca tras su presentación.

Por su parte, la actriz Helen Quiñones Loaiza debutará como la Qoya. Natural de Yanaoca, en la provincia de Canas, es maestra y comunicadora bilingüe, actriz de teatro —donde ha interpretado a Micaela Bastidas— y autora del cómic Warmi Masiy, obra sobre feminismo andino publicada en español y quechua, reconocida con el Premio Goethe-Institut.

“Soy actriz quechua y me siento preparada para dar vida a Mama Qoya. No es un personaje solo ceremonial; la mujer también gobernaba junto al Inka”, expresó con entusiasmo, al asumir el reto más importante de su carrera artística.

Así, Cusco ya tiene rostro y voz para sus personajes inmortales, figuras que cada año renuevan la memoria del Tahuantinsuyo ante miles de espectadores nacionales y extranjeros.

