Incertidumbre. Evo Morales lleva más de una semana sin apariciones públicas ni mensajes en redes sociales. Por segunda vez consecutiva, el expresidente de Bolivia faltó al programa dominical 'Evo Es Pueblo', transmitido por la radio Kawsachun Coca desde el trópico de Cochabamba. Sin embargo, el entorno del sindicalista cocalero boliviano se pronunció en medio de los rumores sobre el paradero del exlíder.

"Tenemos buenas noticias de Evo. Está muy bien de salud. Evidentemente, como cualquier persona, tuvo problemas con el dengue", dijo en el programa el exsenador Leonardo Loza, quien reemplazó el 18 de enero al allegado del exmandatario en la conducción. Las declaraciones surgen a raíz de versiones en redes sociales que apuntaban a una supuesta salida del país de Morales.

¿Dónde está el expresidente boliviano Evo Morales?

El director de la radio Kawsachun Coca, Ramiro García, ya había advertido que Evo Morales había contraído dengue. Sin embargo, no se presentó ningún informe médico que respaldara esta versión. En ese contexto, el exsenador Leonardo Loza afirmó que, en los últimos días, se habían difundido "desinformaciones" sobre el paradero del expresidente de Bolivia. "No se va a develar dónde se encuentra, pero está resguardado en algún rinconcito de la patria grande", sostuvo.

Morales se refiere a la "patria grande" como una nación ideal que soñaba el libertador Simón Bolívar. Según Clarín, el expresidente no ha salido del trópico de Cochabamba desde octubre de 2024. En Tarija, enfrenta un proceso penal por presunta trata y tráfico de personas. Aunque tiene una orden de aprehensión, esta no ha sido ejecutada, ya que permanece en el trópico bajo el resguardo de sus bases sindicales.

Ausencia prolongada de Evo Morales

Medios bolivianos como Red Uno afirmaron que la última vez que Evo Morales participó en un evento público fue el 10 de enero de 2026, cuando visitó la Central Mamorecillo A, afiliada a la Federación Mamore Bulo Bulo. Desde entonces, no ha vuelto a aparecer en actos públicos, entrevistas periodísticas ni ha realizado publicaciones en X, Facebook u otras redes sociales.

La incertidumbre sobre el paradero de Evo Morales aumentó cuando no participó en actividades políticas y sindicales, como el XX Congreso Ordinario de la Central Sindical Comunidades Interculturales Paraíso, ni en el ampliado ordinario de la Federación de Mujeres Campesinas Quechuas Centrales Unidas.

Campesinos y cocaleros del trópico expresaron su temor de que el Gobierno de Rodrigo Paz utilice "la misma receta" aplicada por Estados Unidos para capturar al presidente Nicolás Maduro. Denunciaron sobrevuelos inusuales en la región donde Morales permanece refugiado, en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba.