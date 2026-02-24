HOYSuscripcion LR Focus

Zelenski afirma que "Putin no logró sus objetivos" y que Ucrania hará todo por la paz a 4 años de la invasión: "No ganó esta guerra"

Líderes occidentales reafirman su apoyo a Ucrania en este aniversario, mientras el Kremlin enfrenta un desgaste militar crítico.

Volodímir Zelenski aseguró que Ucrania hará “todo" lo posible para alcanzar una paz duradera y justicia social tras cuatro años de guerra con Rusia.
Volodímir Zelenski aseguró que Ucrania hará “todo" lo posible para alcanzar una paz duradera y justicia social tras cuatro años de guerra con Rusia. | Composición LR/AFP

Al cumplirse el cuarto aniversario de la invasión rusa este 24 de febrero, el presidente Volodímir Zelenski reafirmó la soberanía de Ucrania frente a la ofensiva y aseguró, a través de un mensaje en video, que "Putin no logró sus objetivos. No quebró a los ucranianos. No ganó esta guerra". El mandatario también destacó la resistencia de su país tras más de 1.400 días de hostilidades ininterrumpidas.

La persistencia del conflicto armado arroja un balance trágico con más de 55.000 soldados ucranianos fallecidos, cifra que podría escalar en los registros oficiales. Ante este panorama, el líder de 48 años prioriza un calendario concreto para la adhesión a la Unión Europea con el fin de blindar la integración regional.

PILATES: BENEFICIOS REALES, MITOS Y CÓMO TRANSFORMA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

A cuatro años del inicio de la guerra, Ucrania y Rusia sin avances hacia la paz pese a la intervención de Estados Unidos



Promesas y peticiones de Ucrania

Durante su intervención anual, el mandatario aseguró que su nación hará “todo" lo posible para alcanzar una paz duradera y justicia social. Además, ratificó una postura inamovible: el rechazo a la cesión de territorio o a condiciones que vulneren la soberanía nacional. Según su visión, cualquier cese al fuego requiere garantías de seguridad extensas que resguarden la independencia del país frente a futuras amenazas.

En paralelo, el líder ucraniano instó a las potencias occidentales a robustecer la defensa aérea, pilar fundamental para el blindaje de ciudades y redes eléctricas. Zelenski advirtió que la ausencia de tecnología avanzada, específicamente los interceptores PAC‑2 y PAC‑3 para el sistema Patriot, eleva la fragilidad del Estado ante los proyectiles y drones rusos. Sin estos recursos, la protección de infraestructuras críticas carece de la solidez necesaria para repeler las ofensivas aéreas.

Hungría bloqueará nuevas sanciones de la UE contra Moscú hasta que Ucrania reanude el envío de petróleo ruso a su país



Rusia afronta desafíos de desgaste militar y disidencia interna

El Kremlin enfrenta una crisis de operatividad debido a que el volumen de bajas supera el ritmo de nuevas incorporaciones. Esta tendencia, detectada por funcionarios occidentales desde finales de 2025, evidencia un agotamiento crítico tras cuatro años de guerra. La asimetría entre las pérdidas en el frente y la capacidad de reposición pone en riesgo la sostenibilidad de las fuerzas rusas a largo plazo.

En el ámbito social, diversos núcleos urbanos mantienen focos de resistencia mediante actos simbólicos y silenciosos. Los ciudadanos desafían leyes restrictivas y posibles sanciones al depositar flores en memoriales dedicados a la paz o a figuras ucranianas. Esta persistencia de la disidencia ocurre bajo un entorno de severa represión, en la que cualquier expresión pública contra la guerra se considera un desafío directo al Estado.

El Papa León XIV pide la paz en Ucrania tras cuatro años de guerra: "No se puede posponer"



Reacciones globales al aniversario del conflicto

Líderes de Francia, Alemania, Noruega y la Unión Europea ratificaron su compromiso político, militar y humanitario con Ucrania durante el cuarto aniversario del conflicto. En foros multilaterales y encuentros en Kiev, los aliados occidentales subrayaron la necesidad de sostener la presión estratégica sobre Moscú para alcanzar una paz justa. Estas delegaciones internacionales insistieron en la defensa de la soberanía ucraniana frente a la actual crisis regional.

El mandatario Emmanuel Macron mostró dudas sobre un pacto próximo ante la nula disposición de Rusia para negociar. Paralelamente, diversas naciones denunciaron en la ONU la agresión rusa como una "violación de principios básicos del derecho internacional" y exigieron un alto el fuego incondicional. Esta postura oficial refuerza el aislamiento diplomático del Kremlin en el escenario global.

