Irán y Rusia efectuarán ejercicios navales conjuntos con el objetivo de reforzar la seguridad marítima y mejorar la coordinación en respuesta a las amenazas a la navegación. Este evento se da en un contexto de tensiones militares con Estados Unidos, país que ordenó el despliegue del USS Abraham Lincoln hacia el Medio Oriente y el envío de otro portaaviones, el USS Gerald R. Ford, para mantener la presión.

El vicealmirante Hasan Magsudlu, portavoz de las maniobras, indicó que el principal propósito es aumentar el cuidado y las interacciones sostenibles en la náutica en dichas aguas. Además, destacó que las dos fuerzas buscan fomentar la cooperación y fortalecer las relaciones en el diseño y ejecución de "operaciones antiterroristas y de protección de buques".

Por su parte, el comandante Alexei Sergiev, presente en Bandar Abás, explicó que los acuerdos actuales entre ambos países les permiten afrontar de manera conjunta diversos desafíos marítimos y costeros. Afirmó: "Estamos listos para realizar prácticas en cualquier región, incluyendo acciones contra el terrorismo marítimo, con la participación de buques de ambas naciones".

¿Dónde se llevará a cabo?

El escenario para estos ejercicios es el este del estrecho de Ormuz, una zona estratégica donde la Armada iraní estuvo realizando maniobras desde el lunes, e incluso cerró temporalmente partes del lugar. Este paso es clave para el tránsito del 20 % del petróleo mundial. Esta medida coincidió con las negociaciones nucleares en Ginebra entre Teherán y Washington.

Magsudlu señaló que las maniobras reflejan la preocupación de los dos países por los desarrollos en el Golfo de Omán y el océano Índico, y sirven como una respuesta directa a los eventos recientes en la región.

El comandante de la marina del CGRI, Alireza Tangsiri, advirtió que las armas empleadas en este caso son diferentes a las que se usarían en un enfrentamiento real. El capitán Sergeev destacó que el nivel de cooperación entre ambos países es tal que pueden gestionar y resolver eficazmente los problemas.

Conversaciones bilaterales

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, informó que la última ronda con Estados Unidos fue "constructiva" y permitió acordar las "líneas generales" para un posible pacto, esto en declaraciones a la televisión estatal.

El diplomático calificó este diálogo como superior al anterior, celebrado a principios de este mes. Sin embargo, no se precisó una fecha para la siguiente reunión. En su intervención en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarme, Araqchi celebró la apertura de una "nueva oportunidad" y expresó su esperanza de que se llegue a una solución duradera que beneficie a todos implicados y a la región en su conjunto.

Este avance se da después del fracaso de los diálogos del año pasado, interrumpidos por un ataque israelí en junio, que dio inicio a una guerra de 12 días.