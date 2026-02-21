HOYSuscripcion LR Focus

Cierran accesos a la vía expresa Línea Amarilla hacia Lima     
Mundo

Zelenski asegura que Ucrania no está “perdiendo la guerra” con Rusia y destaca avances territoriales

El mandatario rechazó la idea de renunciar a una parte del territorio como condición para un acuerdo de paz. También descartó la celebración de elecciones durante el conflicto.

AFP ha realizado una entrevista exclusiva con Zelenski, quien habló extensamente mientras Ucrania se prepara para entrar en su quinto año de guerra. | Foto: AFP

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que su país mantiene su capacidad militar frente a Rusia y descartó que el desenlace del conflicto esté definido, a pocos días del cuarto aniversario de la invasión iniciada en febrero de 2022. En una entrevista con la Agence France-Presse (AFP), el mandatario fue enfático: “No pueden decir que estamos perdiendo la guerra. Honestamente, en absoluto la estamos perdiendo, definitivamente”.

El jefe de Estado reconoció el alto costo humano y material del enfrentamiento, pero subrayó que el futuro aún depende del desarrollo de las operaciones militares. “La pregunta es si la ganaremos. Sí, esa es la pregunta, pero es una pregunta muy costosa”, sostuvo desde Kiev, en referencia al desgaste que enfrenta el país tras cuatro años de combates.

Fuerzas ucranianas recuperan terreno en el sur

El gobernante aseguró que las tropas han logrado avances recientes en el campo de batalla y reivindicó la recuperación de territorio ocupado. “Hoy puedo felicitar ante todo a nuestro ejército, a todas las fuerzas de defensa, porque a día de hoy 300 kilómetros cuadrados han sido liberados”, declaró, sin detallar las zonas exactas ni el periodo en que se produjeron estas operaciones.

También admitió que existen dificultades operativas. “Hay problemas, hay retos”, dijo, aunque afirmó que las pérdidas rusas son mayores. Según el mandatario, las fuerzas ucranianas han sabido adaptarse a las condiciones adversas y continúan defendiendo posiciones estratégicas frente a la ofensiva del Kremlin.

Ucrania rechaza abandonar el Donbás pese a presiones

Zelenski denunció que tanto Moscú como Washington han planteado la posibilidad de que Ucrania renuncie al control del Donbás como condición para alcanzar un acuerdo. “Tanto los estadounidenses como los rusos dicen que ‘si quieren que termine la guerra mañana, salgan del Donbás’”, reveló.

El presidente reiteró que esa alternativa es inaceptable y advirtió sobre sus consecuencias. Las autoridades ucranianas consideran que ceder ese territorio fortalecería las ambiciones del presidente ruso, Vladímir Putin, y aumentaría el riesgo de futuras ofensivas. Actualmente, Kiev conserva parte de la región de Donetsk, mientras que Lugansk permanece bajo control casi total de Moscú.

El mandatario descarta elecciones durante el conflicto

El líder ucraniano también rechazó la posibilidad de convocar comicios mientras continúan los enfrentamientos, en respuesta a propuestas surgidas en el marco de las negociaciones internacionales. “Seamos sinceros: los rusos solo quieren reemplazarme”, afirmó, al advertir sobre la intención de debilitar el liderazgo político del país.

Asimismo, defendió la suspensión del proceso electoral en el actual contexto. “Nadie quiere elecciones durante una guerra. Todo el mundo tiene miedo de su efecto destructivo”, señaló. Zelenski insistió en que cualquier solución deberá incluir garantías de seguridad que impidan una nueva ofensiva y aseguró que su prioridad sigue siendo preservar la soberanía nacional.

