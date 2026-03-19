Alejandra Baigorria se quebró al hablar por primera vez sobre el ampay de Said Palao. La empresaria confesó que se encuentra atravesando un momento difícil y pidió respeto para su dolor.

Aunque anteriormente decidió pronunciarse de formar breve sobre las fuertes imágenes captadas por Magaly Medina, en esta oportunidad se explayó sobre sus sentimientos y descartó con firmeza haber armado esa situación con su esposo para generar un provecho económico.

“Agradecerles por el gran apoyo que estoy recibiendo. Quiero decirles que si no me he manifestado antes es porque el momento por el que estoy pasando, por obvias razones, no es fácil. Si no he declarado es porque realmente no me siento lista. Ni yo sé qué palabras decir, ni yo sé lo que siento, ni yo sé nada. Para mí, estoy bloqueada. Les soy totalmente sincera, ustedes saben que digo las cosas como pienso”, manifestó la conocida ‘Gringa de Gamarra’.

La exchica reality confesó que decidió finalmente romper su silencio en medio del constante interés de la prensa. “Si he tomado la decisión de hacer este video es porque tengo 20 cámaras abajo, en el gimnasio, en mi salón de belleza... en todos los lugares a donde voy están las cámaras. Entiendo que ese es su negocio, yo también tengo mi negocio y debo seguir”, agregó.