HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo
Mira EN VIVO 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     Mira EN VIVO 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     Mira EN VIVO 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     
EN VIVO

Se intensifica el terruqueo en Elecciones 2026 | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Espectáculos

Alejandra Baigorria rompe su silencio y se quiebra tras ampay de Said Palao con mujeres en Argentina: "No la estoy pasando bien"

La empresaria pidió respeto para su dolor después del ampay de su esposo, Said Palao. En este sentido, confesó por qué optó por el silencio y seguir trabajando.

Alejandra Baigorria decidió romper su silencio tras ampay a Said Palao en Argentina. Foto: Composición LR/instagram/ATV.
Alejandra Baigorria decidió romper su silencio tras ampay a Said Palao en Argentina. Foto: Composición LR/instagram/ATV.

Alejandra Baigorria se quebró al hablar por primera vez sobre el ampay de Said Palao. La empresaria confesó que se encuentra atravesando un momento difícil y pidió respeto para su dolor.

Aunque anteriormente decidió pronunciarse de formar breve sobre las fuertes imágenes captadas por Magaly Medina, en esta oportunidad se explayó sobre sus sentimientos y descartó con firmeza haber armado esa situación con su esposo para generar un provecho económico.

“Agradecerles por el gran apoyo que estoy recibiendo. Quiero decirles que si no me he manifestado antes es porque el momento por el que estoy pasando, por obvias razones, no es fácil. Si no he declarado es porque realmente no me siento lista. Ni yo sé qué palabras decir, ni yo sé lo que siento, ni yo sé nada. Para mí, estoy bloqueada. Les soy totalmente sincera, ustedes saben que digo las cosas como pienso”, manifestó la conocida ‘Gringa de Gamarra’.

La exchica reality confesó que decidió finalmente romper su silencio en medio del constante interés de la prensa. “Si he tomado la decisión de hacer este video es porque tengo 20 cámaras abajo, en el gimnasio, en mi salón de belleza... en todos los lugares a donde voy están las cámaras. Entiendo que ese es su negocio, yo también tengo mi negocio y debo seguir”, agregó.

Notas relacionadas
Alejandra Baigorria rompe su silencio tras el ampay de Said Palao y lanza irónico mensaje: “Voy a ver las imágenes y les cuento”

Alejandra Baigorria rompe su silencio tras el ampay de Said Palao y lanza irónico mensaje: “Voy a ver las imágenes y les cuento”

LEER MÁS
Captan a joven acariciando la espalda de Said Palao en una piscina en Argentina: Magaly Medina mostró nuevas imágenes

Captan a joven acariciando la espalda de Said Palao en una piscina en Argentina: Magaly Medina mostró nuevas imágenes

LEER MÁS
Hermano de Alejandra Baigorria la felicita tras dar charla, luego del ampay de Said Palao en Argentina: “Eres admirable, no paras”

Hermano de Alejandra Baigorria la felicita tras dar charla, luego del ampay de Said Palao en Argentina: “Eres admirable, no paras”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Onelia Molina llora al confesar que no quiere separarse de la madre de Mario Irivarren: “Voy a seguir siendo tu hija”

Onelia Molina llora al confesar que no quiere separarse de la madre de Mario Irivarren: “Voy a seguir siendo tu hija”

LEER MÁS
Mario Irivarren abandona Lima tras confirmar infidelidad a Onelia Molina en Argentina

Mario Irivarren abandona Lima tras confirmar infidelidad a Onelia Molina en Argentina

LEER MÁS
Las modelos que estuvieron con Said Palao y Mario Irivarren en Argentina y la exorbitante cifra que habrían gastado en su fiesta

Las modelos que estuvieron con Said Palao y Mario Irivarren en Argentina y la exorbitante cifra que habrían gastado en su fiesta

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alejandra Baigorria rompe su silencio y se quiebra tras ampay de Said Palao con mujeres en Argentina: "No la estoy pasando bien"

Sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores 2026 vía ESPN: rivales de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

El registro más importante de la batería de tu smartphone: así sabrás cuánto tiempo de vida le queda

Espectáculos

Onelia Molina llora al confesar que no quiere separarse de la madre de Mario Irivarren: “Voy a seguir siendo tu hija”

Norka Ascue llora y pide perdón a hija mayor de Christian Domínguez tras revelarse fuertes audios: "Ha sido la calentura del momento"

Alejandra Baigorria rompe su silencio tras el ampay de Said Palao y lanza irónico mensaje: “Voy a ver las imágenes y les cuento”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vaticano cancela audiencia del presidente Balcázar con el Papa León XIV: Gobierno espera ahora nueva fecha

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Elecciones 2026: Defensor del Pueblo sugiere que la PNP detenga a requisitoriados el 12 de abril, pero después de votar

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025