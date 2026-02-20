HOYSuscripcion LR Focus

No es Venezuela: el país de Latinoamérica que menos turistas recibe al año a pesar de tener una maravilla natural

Este país de América Latina enfrenta diversos aspectos, tanto económicos como políticos, que terminan por afectar su atractivo ante los turistas internacionales.

Este país de Latinoamérica se destaca como la nación con menos visitantes, registrando solo 991.000 en 2024.
Este país de Latinoamérica se destaca como la nación con menos visitantes, registrando solo 991.000 en 2024. | Composición LR

En 2025, Latinoamérica registró un aumento en la llegada de turistas internacionales, con incrementos de 7% en Sudamérica y 5% en Centroamérica, de acuerdo con datos de ONU Turismo. En ese sentido, los flujos se concentraron en economías con mayor infraestructura y conectividad, mientras otros territorios quedaron rezagados. Contrario a los datos optimistas mencionados anteriormente, el contraste se evidencia en las cifras oficiales más recientes.

Mientras México reportó 45 millones de visitantes el año pasado, una nación de la región no alcanzó el millón de ingresos en 2024, pese a contar con uno de los paisajes y atractivos turísticos más reconocidos de esta parte del continente.

¿Cuál es el país de América Latina que menos turistas recibe?

Se trata de Bolivia, que hace dos años recibió alrededor de 991.000 turistas, según el Reporte Sectorial de Turismo boliviano. La cifra se ubica por debajo del número de visitantes registrados por sus vecinos. En 2025, por ejemplo, Brasil alcanzó 9,3 millones de llegadas y Perú 4,1 millones, de acuerdo con ONU Turismo.

Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), con información de la Dirección General de Migración, indican que hasta noviembre de 2025 ingresaron alrededor de 459.095 ciudadanos peruanos al territorio boliviano.

Otros de los países de donde provienen los turistas son: Argentina con 403.143 visitantes, Chile con 86.751, Brasil con 86.413, Estados Unidos con 54.464 y España con 42.917. El paso fronterizo Aguas Blancas–Bermejo reporta un tránsito aproximado de 10.000 argentinos por día, impulsado por turismo de compras y el tipo de cambio.

El Salar de Uyuni, un paraíso en la altura

Pese a la baja cifra de visitantes, el país alberga uno de los principales atractivos naturales de Bolivia: el Salar de Uyuni. El desierto de sal es uno de los mayores del mundo y concentra parte de la oferta turística nacional junto al lago Titicaca, compartido con Perú, y áreas de la Amazonía.

Las limitaciones en infraestructura, conectividad aérea y promoción internacional inciden en el desempeño del sector, según reportes sectoriales. A ello se suman bloqueos de carreteras derivados de conflictos sociales, que afectan el acceso a distintos destinos y la movilidad interna.

¿Cuál es el país de Latinoamérica que más turistas recibe al año?

En el extremo opuesto está México, que encabeza el ranking en América Latina con 45 millones de turistas en 2025 y ocupa el séptimo lugar a nivel mundial, según ONU Turismo. Entre sus sitios más visitados están la zona arqueológica de Teotihuacán, Chichén Itzá y Tulum.

A nivel global, ONU Turismo proyecta para 2026 un crecimiento internacional de hasta 4%, condicionado a la estabilidad económica y a factores climáticos que puedan afectar destinos específicos, como ocurrió en el Caribe tras el paso del huracán Melissa en 2025, que frenó el ritmo de expansión en esa subregión.

