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Política

Primer ministro, Luis Arroyo, fue investigado por el presunto delito de exceso en el ejercicio del mando

Arroyo Sánchez asumió el liderazgo de la PCM en reemplazo de Denisse Miralles, quien renunció a su cargo.

Primer ministro, Luis Arroyo, fue investigado por el presunto delito de exceso en el ejercicio del mando
Primer ministro, Luis Arroyo, fue investigado por el presunto delito de exceso en el ejercicio del mando

El general en retiro Luis Arroyo Sánchez pasó de ser ministro de Defensa a primer ministro a menos de un día de solicitar el voto de confianza ante el Congreso. Ingresó en reemplazo de Denisse Miralles, quien presentó su renuncia al máximo cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

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Tal como detalla en la declaración jurada que presentó en febrero último para asumir el liderazgo del Mindef, cuenta con una investigación archivada.

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En febrero de 2022, el Fuero Militar Policial condenó en primera instancia a los generales Luis Arroyo Sánchez y César Díaz Peche a tres años de prisión efectiva por el delito de exceso en el ejercicio del mando. La sentencia señalaba que ambos oficiales habrían sobrepasado sus atribuciones como comandantes de la Quinta División del Ejército, e incluía además el pago de una reparación civil y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

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Sin embargo, tras la presentación de recursos de revisión, la Sala Suprema del Fuero Militar Policial resolvió absolver a ambos generales al concluir que sus decisiones no configuraban un ilícito penal.

La instancia revisora determinó que las actuaciones de los oficiales se enmarcaron dentro de la discrecionalidad propia del mando administrativo y que no existía prueba suficiente de la comisión de un delito. En consecuencia, dejó sin efecto la condena, así como las sanciones accesorias y la obligación de pago de reparación civil.

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Luis Enrique Arroyo es el nuevo primer ministro

Arroyo Sánchez es General de División en retiro del Ejército del Perú, integrante de la promoción 1981 denominada “Héroes de Tacna y Arica”. Antes de este nombramiento, se desempeñaba como ministro de Defensa desde febrero de 2026. Su experiencia en el sector público incluye la jefatura del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la dirección de la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Durante su carrera militar, ejerció el comando de la Tercera División del Ejército en Arequipa y la Quinta División en Iquitos.

A lo largo de su trayectoria militar, Arroyo Sánchez comandó la Tercera División del Ejército en Arequipa y la Quinta División en Iquitos. Además, desempeñó funciones en la región del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

En el ámbito académico y doctrinario, ocupó el cargo de director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército (ESGE), institución dedicada a la formación y perfeccionamiento de oficiales superiores.

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