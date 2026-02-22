El Papa León XIV pide la paz en Ucrania tras cuatro años de guerra: “No se puede posponer”

El Papa León XIV llamó a poner fin a la guerra en Ucrania, al cumplirse cuatro años del inicio de la invasión rusa. Durante su mensaje tras la oración del Ángelus, el pontífice afirmó que el fin del conflicto “no se puede posponer” y subrayó que la paz es una urgencia moral que debe traducirse en decisiones responsables por parte de la comunidad internacional.

Ante miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro, expresó su cercanía con el pueblo ucraniano y describió los enfrentamientos como una herida abierta que sigue causando un sufrimiento incalculable. “Mi corazón vuelve a dirigirse a la dramática situación que todos pueden ver”, dijo, al recordar a las víctimas, las familias destrozadas y la destrucción que se ha dejado a su paso.

Un llamado urgente al alto el fuego

En su mensaje, León XIV insistió en la necesidad de silenciar las armas y detener los bombardeos de manera inmediata. “Que se alcance un alto el fuego sin demora y que se refuerce el diálogo para abrir el camino hacia la paz”, reclamó, en un contexto marcado por la persistencia de los ataques y la falta de avances concretos en los esfuerzos diplomáticos.

El Papa advirtió que la situación no afecta solo a los países directamente implicados, sino que deja cicatrices profundas en toda la humanidad. “Cada guerra es una herida infligida a la familia humana entera; deja tras de sí muerte, devastación y un rastro de dolor que marca a generaciones”, afirmó. Para el pontífice, prolongar el conflicto solo agrava ese daño colectivo y aleja cualquier posibilidad de reconciliación duradera.

El rol del Vaticano

León XIV también alentó a los fieles a unirse en oración por Ucrania y por todas las personas que sufren a causa de los conflictos armados en el mundo. Señaló que la paz no es solo un objetivo político, sino una responsabilidad compartida que debe encontrar espacio en los corazones y reflejarse en acciones concretas.

Durante una audiencia con el presidente ucraniano Zelenski el pasado diciembre, reiteró la disposición de la Santa Sede a acoger las negociaciones. Incluso, ha contemplado una visita a Kiev, aunque reconoció la necesidad de un realismo prudente. Ante la escalada de un conflicto cada vez más híbrido, con importantes daños a la población civil y a las infraestructuras. "Un compromiso serio con el diálogo", expresó a finales de agosto.