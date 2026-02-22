Según el Servicio Secreto, fue “observado por la puerta norte de la propiedad de Mar-a-Lago llevando lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible”. Foto: X/antes Twitter.

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó este domingo que sus agentes dispararon y mataron a un hombre de aproximadamente 20 años, quien intentó acceder ilegalmente a la zona de seguridad en el complejo Mar-a-Lago, propiedad del presidente Donald Trump, ubicado en West Palm Beach, Florida.

Según confirmó Reuters, el abatido llevaba al parecer una escopeta junto a un bidón de combustible y fue observado en la puerta norte del lugar alrededor de la 1:30 a. m.; sin embargo, las intenciones del sospechoso aún no son claras. Cabe indicar que el mandatario no se encontraba en el establecimiento.

El portavoz de la agencia, Anthony Guglielmi, aseguró que la caja o estuche del arma fue recuperado en su vehículo. De acuerdo con medios internacionales, los encargados trabajan en la elaboración de un perfil psicológico del perpetrador.

Un completo panorama de tensión

Solo en el 2024, el líder republicano enfrentó dos intentos de asesinato en su contra. El primero ocurrió el 13 de julio durante un mitin en Butler, Pensilvania, cuando un hombre armado disparó hacia el escenario, hiriendo levemente al entonces candidato y causando la muerte de un asistente, mientras otros dos resultaron gravemente heridos.

El segundo intento tuvo lugar el 15 de septiembre en el Trump International Golf Club en West Palm Beach, Florida, donde un hombre armado con un rifle fue descubierto oculto entre arbustos cerca del campo de golf. Fue detenido tras ser disparado por un agente, sin que el político resultara herido.

