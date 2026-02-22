HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Servicio Secreto de Estados Unidos mató a un hombre que intentó ingresar a la casa de Donald Trump en Florida

Se reportó que el presidente no se encontraba dentro de la residencia en West Palm Beach. El desconocido trató de entrar ilegalmente a un perímetro seguro en el resort Mar-a-Lago.

Según el Servicio Secreto, fue “observado por la puerta norte de la propiedad de Mar-a-Lago llevando lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible”. Foto: X/antes Twitter.
Según el Servicio Secreto, fue “observado por la puerta norte de la propiedad de Mar-a-Lago llevando lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible”. Foto: X/antes Twitter.

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó este domingo que sus agentes dispararon y mataron a un hombre de aproximadamente 20 años, quien intentó acceder ilegalmente a la zona de seguridad en el complejo Mar-a-Lago, propiedad del presidente Donald Trump, ubicado en West Palm Beach, Florida.

Según confirmó Reuters, el abatido llevaba al parecer una escopeta junto a un bidón de combustible y fue observado en la puerta norte del lugar alrededor de la 1:30 a. m.; sin embargo, las intenciones del sospechoso aún no son claras. Cabe indicar que el mandatario no se encontraba en el establecimiento.

TE RECOMENDAMOS

ECLIPSE SOLAR EN ACUARIO: CAMBIOS INESPERADOS Y GIROS DE DESTINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El portavoz de la agencia, Anthony Guglielmi, aseguró que la caja o estuche del arma fue recuperado en su vehículo. De acuerdo con medios internacionales, los encargados trabajan en la elaboración de un perfil psicológico del perpetrador.

PUEDES VER: Afganistán: El nuevo código talibán legaliza la violencia contra mujeres y niñas

lr.pe

Un completo panorama de tensión

Solo en el 2024, el líder republicano enfrentó dos intentos de asesinato en su contra. El primero ocurrió el 13 de julio durante un mitin en Butler, Pensilvania, cuando un hombre armado disparó hacia el escenario, hiriendo levemente al entonces candidato y causando la muerte de un asistente, mientras otros dos resultaron gravemente heridos.

El segundo intento tuvo lugar el 15 de septiembre en el Trump International Golf Club en West Palm Beach, Florida, donde un hombre armado con un rifle fue descubierto oculto entre arbustos cerca del campo de golf. Fue detenido tras ser disparado por un agente, sin que el político resultara herido.

Información en desarrollo

Notas relacionadas
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Donald Trump anuncia un aumento del 15% en los aranceles globales de EE. UU., con efecto inmediato

Donald Trump anuncia un aumento del 15% en los aranceles globales de EE. UU., con efecto inmediato

LEER MÁS
Donald Trump firmó un nuevo arancel global del 10% tras revés de la Corte Suprema

Donald Trump firmó un nuevo arancel global del 10% tras revés de la Corte Suprema

LEER MÁS
China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Afganistán: El nuevo código talibán legaliza la violencia contra mujeres y niñas

Afganistán: El nuevo código talibán legaliza la violencia contra mujeres y niñas

LEER MÁS
Donald Trump anuncia un aumento del 15% en los aranceles globales de EE. UU., con efecto inmediato

Donald Trump anuncia un aumento del 15% en los aranceles globales de EE. UU., con efecto inmediato

LEER MÁS
¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo HOY EN VIVO vía Disney Plus por semifinal del Rio Open 2026: segundo set

[ESPN 2, En Vivo] Barcelona - Levante HOY por LaLiga de España 2026: juegan en el Camp Nou

Servicio Secreto de Estados Unidos mató a un hombre que intentó ingresar a la casa de Donald Trump en Florida

Mundo

Lula exige a Trump igualdad entre países ante incertidumbre por aranceles de EE.UU.: "No queremos una nueva Guerra Fría"

Irán designa como organizaciones terroristas a las fuerzas armadas y aéreas de países de la Unión Europea

Afganistán: El nuevo código talibán legaliza la violencia contra mujeres y niñas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Luna Gálvez habría infringido la neutralidad electoral: JEE le da un día de plazo para dar sus descargos

Elecciones 2026: Candidata a diputada por Lima renuncia a gastos de instalación

Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025