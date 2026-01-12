HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Presidente del Parlamento iraní asegura que el país libra una "guerra contra terroristas" ante las manifestaciones

Qalibaf afirmó que Irán se enfrenta a guerras económicas, psicológicas y militares, incluidas amenazas de Estados Unidos, presentando esta situación como parte de una presión externa.

El presidente del Parlamento aseguró que el país ha logrado resistir de manera sostenida estos desafíos. Foto: VCG
El presidente del Parlamento aseguró que el país ha logrado resistir de manera sostenida estos desafíos. Foto: VCG

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó que el país enfrenta una “guerra contra terroristas”, en el marco de un conflicto que, según dijo, se desarrolla en cuatro frentes. Las declaraciones fueron realizadas durante un discurso ante una multitud en una manifestación progubernamental celebrada en Teherán.

Qalibaf sostuvo que Irán se encuentra sometido simultáneamente a guerras de carácter económico y psicológico, a lo que sumó una “guerra militar” con Estados Unidos y, en la actualidad, una confrontación directa contra grupos que calificó como terroristas. El dirigente presentó este escenario como parte de una estrategia más amplia de presión externa contra la República Islámica.

Rusia desactiva una planta de mantenimiento de aviones ucranianos con ataque de misiles hipersónicos Oréshnik

lr.pe

"Nunca ha permitido que el enemigo logre sus objetivos

Durante su intervención, el presidente del Parlamento aseguró que el país ha logrado resistir de manera sostenida estos desafíos. “La gran nación iraní nunca ha permitido que el enemigo logre sus objetivos”, afirmó, en un mensaje orientado a reforzar la cohesión interna y el respaldo al Gobierno.

En un tono de advertencia, Qalibaf también se refirió al presidente estadounidense Donald Trump, al señalar que las Fuerzas Armadas iraníes darían “una lección inolvidable” si se ordenara un nuevo ataque contra Irán. Sus palabras se producen en un contexto de alta tensión regional y de persistente confrontación retórica entre Teherán y Washington.

Al menos 648 muertos en la represión de las protestas

Al menos 648 manifestantes han muerto en Irán desde el pasado 28 de diciembre, fecha en que comenzó el movimiento de protestas contra el Gobierno, según informó este lunes la ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega. El balance se basa en datos verificados por la organización tras varias semanas de seguimiento de la represión estatal.

El director de IHR, Mahmood Amiry Moghaddam, afirmó que la magnitud de la violencia impone una responsabilidad directa a la comunidad internacional. “La comunidad internacional tiene el deber de proteger a los manifestantes civiles frente a las matanzas perpetradas por la República Islámica”, declaró al dar a conocer las cifras actualizadas.

La organización advirtió, sin embargo, que el número real de víctimas podría ser considerablemente mayor. Según estimaciones no confirmadas, más de 6.000 personas podrían haber perdido la vida desde el inicio de las protestas, aunque IHR subrayó que el apagón casi total de internet impuesto por las autoridades iraníes durante varios días ha dificultado de forma extrema la verificación independiente.

