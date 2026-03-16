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Magistradas y servidoras participaron en homenaje por el Día Internacional de la Mujer

A vísperas del Día Internacional de la Mujer, la Corte de La Libertad honró a magistradas y servidoras por su labor fundamental en la administración de justicia y la sociedad.

Durante el homenaje, se reconoció a 19 mujeres por su liderazgo y compromiso. Fuente: Difusión.
Durante el homenaje, se reconoció a 19 mujeres por su liderazgo y compromiso. Fuente: Difusión.

A vísperas del Día Internacional de la Mujer, la Presidencia de la Corte de La Libertad, en coordinación con la Asociación de Damas, la Comisión de Justicia de Género y el Sindicato de Trabajadores, organizaron un merecido homenaje para todas las magistradas y servidoras de la institución, en reconocimiento a la valiosa labor que desempeñan en sus diferentes ámbitos de la vida.

En este evento, la presidenta de la Asociación de Damas, Catherine Arévalo Pinchi, dio la bienvenida a las participantes y remarcó que esta fecha, más que celebrar, es un momento para reflexionar y ratificar el compromiso con una lucha que nos permita lograr la igualdad y el respeto de los derechos de las mujeres, y, sobre todo, garantizar un futuro mejor para nuestras generaciones.

Asumamos este compromiso de dejar un futuro mejor a nuestras hijas, sobrinas y demás niñas y adolescentes, de mostrarles la importancia de ser mujeres empoderadas, luchadoras y perseverantes en esta sociedad que aún es machista. Luchemos para obtener resultados positivos que transformen sus vidas”, remarcó la doctora Arévalo Pinchi.

Por su parte, el secretario del Sindicato de Trabajadores, César Rodríguez Rumay, resaltó el valor que tienen las mujeres en la sociedad, y cómo el respeto hacia ellas y el amor propio que cada una profesa generan cambios positivos en la forma de interactuar y encaminan al país hacia una convivencia más igualitaria y respetuosa. 

En su discurso principal, la titular de la Corte de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, expresó que esta fecha no solo conmemora el inicio de nuestra lucha para posicionarnos como iguales, sino también representa el esfuerzo y sacrificio que las mujeres realizan a diario para brindar un futuro diferente y mejor a las generaciones venideras.

Además, instó a cada una de las presentes a continuar en pie de lucha para erradicar la violencia, desmantelar el machismo y deconstruir el patriarcado, con el objetivo de construir un espacio justo, igualitario, equitativo y pacífico a las mujeres de nuestra sociedad.

Hoy conmemoramos el Día de la Mujer, y quiero transmitir un cálido abrazo, especialmente a las mujeres juezas y trabajadoras que han demostrado que su capacidad va más allá del hogar, que ocupan lugares importantes en esta estructurada sociedad y que, desde sus posiciones, luchan para erradicar esas barreras y construir una civilización más justa, humana y libre de violencia”, enfatizó la presidenta de la Corte de La Libertad.

Posteriormente, se reconoció a 19 mujeres que forman parte de la familia judicial en diversas categorías, entre ellas: tiempo de servicio, eficiencia, liderazgo y sororidad, resiliencia, excelencia deportiva, amabilidad y trato digno, labor comunitaria, empatía, expresión artística y cultural, corazón rescatista y compromiso institucional. Cada uno de estos reconocimientos destaca acciones y valores que dejan huella en la sociedad y nos inspiran a construir un país más humano y solidario.

Finalmente, las presentes disfrutaron de una tarde llena de música, baile y sorteo de regalos sorpresas preparados por los organizadores en un ambiente de confraternidad y reconocimiento que reafirmó el valor y la importancia del aporte de las mujeres en la administración de justicia y en la construcción de una sociedad más equitativa.

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