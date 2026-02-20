Este país de América Latina desafía el mercado global con minerales críticos y tierras raras en alianza con India

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tiene previsto firmar un acuerdo con la India sobre minerales críticos y tierras raras durante su visita oficial. El memorando se firmará el sábado en una reunión con el primer ministro Narendra Modi, con el fin de fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países.

Lula participa en la India en la Cumbre sobre Inteligencia Artificial y busca aprovechar la ocasión para consolidar acuerdos clave en recursos estratégicos. Este pacto está dirigido a ampliar la presencia de Brasil en las cadenas de valor globales, a través de su valiosa reserva de minerales.

Oportunidad en Minerales Críticos

Brasil posee grandes reservas de tierras raras, esenciales para productos tecnológicos avanzados como vehículos eléctricos y turbinas eólicas. Este acuerdo con la India tiene como objetivo diversificar las fuentes de suministro y contribuir al equilibrio del mercado, reduciendo la dependencia de China, que actualmente lidera la producción de estos minerales.

Además, la colaboración permitirá a Brasil agregar más valor a sus recursos, favoreciendo el procesamiento interno. De esta manera, ambos países buscan asegurar una cadena de suministro más robusta y equilibrada, lo que podría tener un impacto positivo en el comercio global de minerales críticos.

India como Socio Comercial Estratégico

India ha mostrado interés en diversificar sus proveedores de minerales críticos, lo que abre la puerta a una colaboración más estrecha con Brasil. Este acuerdo reforzaría el comercio bilateral y, a largo plazo, contribuiría a alcanzar el objetivo de 20 mil millones de dólares en intercambios comerciales para 2030.

Ambos países están ampliando sus relaciones comerciales en diversos sectores, no solo en minerales, sino también en tecnología y energía. Esta asociación refleja el esfuerzo compartido por mejorar la posición económica de las naciones emergentes en un contexto global marcado por la competencia geopolítica.

Contexto Geopolítico y Cooperación Internacional

El acuerdo también tiene un componente geopolítico, ya que Brasil e India buscan diversificar sus relaciones comerciales ante las tensiones globales con potencias tradicionales. Este pacto refuerza la colaboración entre economías emergentes, permitiendo una mayor participación en mercados clave como los recursos naturales.

Además, Lula y Modi discutirán el futuro de la inteligencia artificial y su regulación, con el objetivo de crear una gobernanza internacional que beneficie a países en desarrollo. Ambos líderes buscarán avanzar hacia un sistema más inclusivo y justo en el desarrollo de tecnologías emergentes.