Parlamento de Venezuela aprueba ley de amnistía para presos políticos propuesta por Delcy Rodríguez
La histórica medida fue aprobada por unanimidad y deberá ser ratificada ahora por la presidenta interina. Tras el hecho, AFP confirmó que finalizó la huelga de hambre de familiares de los detenidos.
El proyecto de ley de amnistía general fue aprobado por unanimidad en Venezuela durante el segundo debate del Parlamento. Según los primeros alcances precisados por AFP, excluirá a las personas "que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover" acciones armadas contra el país, directiva que incluiría a figuras como María Corina Machado o Leopoldo López.
“Ojalá que esa actitud y esa disposición que hemos demostrado sea auspicio de un nuevo tiempo político que debe transitar el país”, celebró el presidente de la la Asamblea y hermano de la presidenta, Jorge Rodríguez.
Según precisa El País, el documento fue remitido de manera inmediata al Palacio de Miraflores para que Dalcy Rodríguez lo firme y entre en vigor tras salir en la gaceta oficial. Cabe indicar que la norma recogió gran parte de las precisiones jurídicas negociadas por los diputados opositores, las cuales buscaban un mayor alcance, aunque los militares encausados quedan fuera de la absolución.
Condiciones
La medida cuenta con ciertas limitantes en el caso de liberaciones, específicamente respecto a 13 momentos de convulsión social ocurridos en el periodo entre 1999 y 2026. Además, los juzgados por los llamados "delitos de odio" no han quedado amnistiados expresamente.
Dentro de los eventos mencionados se presenta el período de actuación de la Asamblea Nacional entre 2016 y 2021, momento en el que el chavismo bloqueó su funcionamiento y abrió investigación contra los opositores, quienes lideraban en el parlamento. También se da mención a los acontecimientos bajo el marco de las elecciones de candidatos en las primarias opositoras de 2023.
Respecto a los acontecimientos del 2024, se incluyeron las manifestaciones y enfrentamientos cuando el régimen desplegó una dura escalada. No obstante, fueron excluidos los señalados por rebeliones militares.
Termina huelga de hambre
Luego del anuncio y tras seis días, los familiares de presos políticos finalizaron la huelga de hambre con la esperanza de que inicie una masiva liberación. La protesta se dio mediante uno de los calabozos de la Policía Nacional en Caracas conocidos como Zona 7.