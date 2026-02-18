HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

EE. UU. acusa al régimen de Ortega en Nicaragua por violar derechos humanos y exige la liberación de los presos políticos

El gobierno de Trump sancionó al director de cárcel de máxima seguridad nicaragüense. El secretario de Estado, Marco Rubio, emitió el comunicado en su cuenta de X.

Estados Unidos sancionó al director de la mayor cárcel de Nicaragua. Foto: AFP
Estados Unidos sancionó al director de la mayor cárcel de Nicaragua. Foto: AFP

El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra Roberto Clemente Guevara Gómez, director de prisiones en Nicaragua, por su presunta responsabilidad en abusos contra personas privadas de libertad por razones políticas. La medida, comunicada por el secretario de Estado, incluye restricciones migratorias y forma parte de las acciones de Washington frente a la situación de derechos humanos en el país centroamericano.

El anuncio llega tras recientes movimientos de Managua para liberar a “decenas de personas” detenidas, incluidos algunos presos políticos, durante el aniversario de los 19 años de Ortega en el poder. Un día antes, la embajada estadounidense había recordado que más de 60 personas permanecen “injustamente detenidas o desaparecidas” en Nicaragua, evidenciando las tensiones entre ambos países.

¿Quién es el funcionario nicaragüense sancionado por Estados Unidos y por qué motivo?

Roberto Clemente Guevara Gómez dirige La Modelo, la cárcel de máxima seguridad de Nicaragua donde se concentra la mayoría de los presos políticos. La designación lo considera un individuo que no puede ingresar a Estados Unidos debido a su participación en “grandes violaciones de los derechos humanos”, de acuerdo con la sección 7031(c) de la ley presupuestaria estadounidense.

La sección 7031(c) faculta al Departamento de Estado para rescindir visas y prohibir la entrada a responsables extranjeros por violaciones de derechos humanos o actos de corrupción. La sanción refleja la preocupación de Washington frente a la situación de derechos individuales en Nicaragua y forma parte de un conjunto de medidas diplomáticas y legales contra funcionarios del país centroamericano.

Organismos regionales también han expresado alarma ante los hechos. La Organización de Estados Americanos (OEA) instó a Nicaragua a retornar a los principios de la Carta Democrática Interamericana, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado reiteradamente violaciones de derechos humanos y hostigamiento contra la oposición.

Noticia en desarrollo...

