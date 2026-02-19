HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Balcázar: nuevo presidente del Perú y su postura a favor del matrimonio infantil | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Mundo

Expríncipe Andrés de Inglaterra es liberado tras estar varias horas detenido y permanece "bajo investigación"

Andrew Mountbatten-Windsor permanece bajo investigación por sospecha de mala conducta en un cargo público en Inglaterra.

El expríncipe Andrés fue puesto bajo libertad con investigación.
El expríncipe Andrés fue puesto bajo libertad con investigación. | The Hollywood Reporter

El exmiembro de la familia real británica, Andrew Mountbatten-Windsor, o simplemente expríncipe Andrés, fue liberado de custodia policial tras su arresto esta mañana en Norfolk. Fue fotografiado reclinado en la parte trasera de un vehículo mientras salía de la comisaría de Aylsham.

Ailsa Anderson, exsecretaria de la reina Isabel II, declaró que Andrew parece "aturdido, conmocionado y estaba encorvado". También aseguró que los acontecimientos de hoy dejarán a la Familia Real sintiendo "herida" y "destrozada".

Las cámaras de los medios británicos están en Wood Farm, la finca del príncipe, para anticipar su llegada. Una corresponsal de la BBC indicó que la presencia de la prensa a lo largo del día ha ido en aumento y no muestra señales de disminuir.

