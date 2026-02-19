Expríncipe Andrés de Inglaterra es liberado tras estar varias horas detenido y permanece "bajo investigación"

El exmiembro de la familia real británica, Andrew Mountbatten-Windsor, o simplemente expríncipe Andrés, fue liberado de custodia policial tras su arresto esta mañana en Norfolk. Fue fotografiado reclinado en la parte trasera de un vehículo mientras salía de la comisaría de Aylsham.

Ailsa Anderson, exsecretaria de la reina Isabel II, declaró que Andrew parece "aturdido, conmocionado y estaba encorvado". También aseguró que los acontecimientos de hoy dejarán a la Familia Real sintiendo "herida" y "destrozada".

TE RECOMENDAMOS ECLIPSE SOLAR EN ACUARIO: CAMBIOS INESPERADOS Y GIROS DE DESTINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Las cámaras de los medios británicos están en Wood Farm, la finca del príncipe, para anticipar su llegada. Una corresponsal de la BBC indicó que la presencia de la prensa a lo largo del día ha ido en aumento y no muestra señales de disminuir.