Mundo

Explosión de camión con gas deja al menos cuatro muertos y más de 10 heridos en Chile

Las autoridades investigan las causas de la pérdida de control del vehículo. La explosión también afectó a varios autos que se encontraban estacionados y dañó estructuras cercanas en Santiago.

Equipos de emergencia trabajan rápidamente en el área afectada.
Equipos de emergencia trabajan rápidamente en el área afectada. | Foto: Captura X

Una explosión de un camión que transportaba gas dejó al menos cuatro muertos y más de diez heridos la mañana del jueves en Santiago, Chile, según informaron las autoridades. El accidente ocurrió cerca de las 08:00 hora local, cuando el vehículo perdió el control en la zona periférica de Renca e impactó contra una barrera de contención, lo que desencadenó la detonación.

La explosión generó una gran columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad, lo que alarmó a los residentes y movilizó a equipos de emergencia. El estallido también provocó daños en áreas cercanas, mientras los servicios de rescate acudieron rápidamente para atender a las víctimas y asegurar el perímetro afectado.

Diputados en Chile exigen a Kast que explique cómo financió su gira internacional previa a su asunción



Autoridades investigan causas del accidente

El delegado presidencial Gonzalo Durán confirmó el balance preliminar de víctimas y señaló que las autoridades trabajan para esclarecer lo ocurrido. “Tenemos tres personas fallecidas y 10 heridos de distinta consideración, algunas graves”, declaró a la prensa. Pasado las horas, se dio a conocer que la cifra de muertos ascendía a cuatro.

Por su parte, el general de policía Víctor Vielma explicó que la explosión alcanzó a varios vehículos estacionados en un recinto colindante y dañó una estructura tipo domo en el sector. Equipos de bomberos continúan combatiendo el incendio derivado del siniestro, mientras las autoridades mantienen acordonada la zona para facilitar las labores de emergencia y peritaje.

